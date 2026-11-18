باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور مدیران کل و معاونان ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان فارس و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تفاهم‌نامه همکاری میان این دو نهاد جهت مدیریت، مرمت و صیانت از آثار تاریخی مشترک به امضا رسید.

بهزاد مریدی در آیین امضای این تفاهمنامه که در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، برگزار شد، هدف اصلی این تفاهم‌نامه را عبور از چالش‌های حقوقی و بودجه‌ای در حوزه مرمت و ایجاد همکاری‌های دوسویه برای حفظ میراث ملی استان فارس عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، با اشاره به حجم عظیم آثار ثبتی در استان فارس، تصریح کرد: مدیریت و مرمت بیش از ۱۶ هزار اثر ارزشمند، نیازمند همکاری‌های فراتر از توان تک‌نهادی است.

مریدی با اشاره به اصلاحات قانونی در سال ۱۳۹۸ (ماده ۱۳ متمم)، تأکید کرد: اگرچه این اصلاحات بخشی از بار حقوقی و مسئولیت «ترک فعل» را از دوش میراث فرهنگی برداشته است، اما از نظر وظیفه‌ی قلبی و حرفه‌ای، مسئولیت حفاظت از این آثار همچنان بر عهده تمامی نهاد‌های مرتبط است.

اوبا تأکید بر اینکه از دید مردم، تفکیکی میان آثار تحت مدیریت میراث فرهنگی، اوقاف یا شهرداری وجود ندارد، افزود: مردم با نگاهی یکپارچه به این آثار می‌نگرند و انتظار دارند حفاظت از آنها نیز به صورت هماهنگ انجام شود. ما نباید با دوگانه‌سازی میان این نهادها، باعث کاهش اثربخشی در مدیریت میراث شویم.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه، به چالش‌های مربوط به مدیریت برخی مجموعه‌های حساس از جمله «سرای مشیر»، «مدرسه خان»، «هفت تنان» و «شیخ روزبهان» اشاره کرد و با بیان دغدغه‌های موجود در مورد وضعیت فیزیکی و مدیریت این اماکن، از تلاش برای بازگشت مدیریت یا حقوق مربوط به این مجموعه‌ها به حوزه میراث فرهنگی خبر داد تا از تخریب یا آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

مریدی همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های بودجه‌ای در پروژه‌های مرمت، خاطرنشان کرد: تلاش برای حل و فصل وضعیت اسناد و مدیریت موقوفات، از اولویت‌های این تفاهم‌نامه است تا بتوان از ردیف‌های بودجه‌ای تعریف شده برای حفاظت از این آثار استفاده کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اهمیت همکاری در حوزهگردشگری مذهبی و زیارتی افزود: تفاهم‌نامه مذکور، بستری برای همکاری در سایت‌های گردشگری که هم در حوزه میراث و هم در حوزه اوقاف قرار دارند، فراهم می‌کند. وی تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد یک فضای مدیریت مشترک است که در آن نهاد‌ها به جای انتقال مسئولیت، به دنبال حل مشکلات باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ضمن قدردانی از تدبیر و همکاری‌های مدیران اوقاف استان، از تلاش‌های کارشناسان و تیم‌های حقوقی برای نهایی کردن این توافق یاد کرد.

مریدی تأکید کرد: میراث فرهنگی فارس، با وجود تمام محدودیت‌های بودجه‌ای و حقوقی، با جان و دل به دنبال اجرای تعهدات خود در راستای حفاظت از شکوه تاریخی این استان خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس، نیز در این آیین، از آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان این دو نهاد برای صیانت و بقای اماکن مذهبی و تاریخی خبر داد.

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی، تأکید کرد: این همکاری‌ها با هدف شکوفایی حوزه‌ی وقف و حفاظت از آثار تاریخی همچون مساجد تاریخی استان، در این دوره مدیریتی به شکلی درخشان‌تر دنبال خواهد شد.

مدیرکل اوقاف فارس با اشاره به اهمیت تعاملات نهادی، از حمایت‌های سطح سازمان برای تسهیل امور استان خبر داد و اظهار کرد: ما برای حل مشکلات و دریافت مجوز‌های لازم در سطح سازمان، از حمایت‌های گسترده جناب آقای خاموشی، رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه، بهره می‌بریم.

موسوی با اشاره به تعاملات موفق میان میراث فرهنگی و اوقاف در تهران، افزود: جلسات متعدد میان مدیریت میراث فرهنگی و سازمان اوقاف در تهران، نشان‌دهنده تفاهم و درک عمیق میان این دو نهاد نسبت به نیازمندی‌های مشترک است. از آنجایی که حوزه‌های فعالیت میراث و اوقاف بسیار به هم نزدیک و وابسته هستند، ما باید با همراهی یکدیگر، چالش‌ها را در سطح استان حل کنیم.

مدیرکل اوقاف فارس در ادامه با اشاره به پیوند ناگسستنی میان میراث فرهنگی و حوزه اوقاف بیان کرد با مدیریت دکتر مریدی مدیرکل میراث فرهنگی فارس امیدوارند شاهد کار‌های بسیار خوب و بنیادین در حوزه‌های مشترک باشند.

او با نام بردن از برخی از آثار برجسته، از جمله مسجد نصیر، مسجد وکیل و مسجد مشیر، بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای حفظ و بقای این مجموعه‌های ارزشمند تأکید کرد.

موسوی در پایان، ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در ایجاد همکاری‌های عملیاتی و درخشان میان اوقاف و میراث است.

منبع: میراث فارس