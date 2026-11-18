باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ جلسه کمیته ملی یوزپلنگ آسیایی با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، مدیران و مشاوران این حوزه و مدیران و کارشناسان استان‌های یوزخیر در سالن جلسات معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی برگزار شد.

حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در این جلسه اظهار داشت: افزایش مشاهدات و تعداد یوز‌های متولد شده، همزمان با فرصت برای احیای جمعیت، تهدید بزرگی هم هست چرا که سابقه امر نشان می‌دهد همزمان با افزایش جمعیت، تعداد حوادث و مرگ و میر‌ها هم افزایش پیدا می‌کنند بنابراین برنامه ریزی خاص حفاظتی و رفع تهدید‌های فوری نظیر تهدید جاده‌ها و تصادفات خودرویی اهمیت زیادی دارد. وی تاکید کرد با هماهنگی انجام شده اعتبار مناسبی از طریق سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه برای ایمن سازی جاده عباس آباد- میامی ابلاغ شده و تیمی از مدیران و مسئولان مرتبط بایستی باید بر پیگیری و اجرایی شدن این مهم متمرکز شوند. وی افزود در طبیعت موضوع آب مسئله‌ای مهم، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و باید مطالعه‌ای در این زمینه صورت بگیرد تا شرایط آینده را برای تغییرات اقلیمی در حوزه زیستگاه‌های یوز خصوصا مجموعه حفاظتی توران انجام گیرد.

وی مهم‌ترین، اصلی‌ترین و اثرگذارترین اقدام برای زیستگاه یوز را امن کردن زیستگاه، اتصال زیستگاه‌های اصلی به مناطق بینابینی و ایمن سازی زیستگاه‌ها و خروج دام از زیستگاه یوزپلنگ دانست و افزود: باید ظرفیت هر زیستگاه را به دقت مشخص کنیم تا از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با گروه‌هایی که توانایی کمک در این حوزه را دارند، حلقه حفاظتی مناسبی برای زیستگاه‌ها ایجاد کنیم و مشارکت در حفاظت را به عنوان یک راهبرد اولویت دار با استفاده از مسئولیت اجتماعی توسعه دهیم.

ظهرابی با تأکید بر تدوین برنامه اجرایی برای انتقال طعمه با همکاری استان‌های یوزخیر و بهره‌گیری از دانش کارشناسی مجموعه تصریح کرد: این برنامه باید با هدف تأمین و تقویت طعمه در زیستگاه‌های یوز تدوین و اجرا شود. همچنین پیگیری‌های لازم در خصوص ایمن‌سازی جاده آسیایی توسط پروژه یوز آسیایی انجام پذیرد و از موضوع مالیات نشان‌دار نیز باید به طور کامل برای حوزه یوز و حفاظت بهره‌برداری شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتظار از استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های کریدور یوزپلنگ برای کمک پرقدرت به این پروژه ملی، خاطرنشان کرد: پایش سیستماتیک باید در دستور کار قرار گیرد و در همین راستا تعداد حداقل ۱۵۰ دوربین تله‌ای تهیه و به این استان‌ها ارسال می‌شود.

وی ظرفیت‌سازی نیروی انسانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوامع محلی و دیدار‌های چهره‌به‌چهره را بسیار مؤثر خواند و افزود: قانون در بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی اجازه انعقاد قرارداد با تشکل‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد را داده است و می‌توانیم از این طریق پایش مناطق یوزخیر را افزایش دهیم. وی همچنین به پیگیری کاهش مخاطرات فعالیت‌های معدنی در زیستگاه یوزپلنگ خصوصا در کهمنطقه یوزکنام اشاره و گفت هماهنگی لازم با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به عمل آمده و به زودی جلسه مشترکی بین متولی حفاظت از یوزکنام و کمیته تعامل محیط زیست و وزرت صمت در فعالیت‌های معدنی با محور راهکار‌های کاهش آسیب فعالیت‌های معدنی در این منطقه برقرار خواهد شد.

ظهرابی در پایان با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آذر به عنوان روز جهانی یوز گفت: این موضوع اهمیت زیادی دارد و پروژه یوز و استان‌های یوزخیر باید برنامه‌ای در خور و شایسته تدارک ببینند؛ همچنین ضروری است یک پیوست رسانه‌ای جامع برای اطلاع‌رسانی در موضوع یوزپلنگ توسط پروژه یوزپلنگ تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود.

در ابتدای این جلسه، نظامی مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی، گزارشی از عملکرد یک سال گذشته این پروژه را ارائه داد و برنامه‌ها و اولویت‌های پیش رو را تشریح کرد.