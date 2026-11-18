باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ساماندهی سهمیه آرد نانوایی‌ها با هدف مدیریت هدفمند منابع آرد، نظم‌بخشی به فرآیند پخت و عرضه نان و جلوگیری از انحراف در مصرف این کالای اساسی در استان سمنان به اجرا درآمده است؛ طرحی که مبنای تخصیص آرد به واحدهای نانوایی را از سهمیه‌بندی صرف به سمت ارزیابی عملکرد و میزان فعالیت واقعی نانوایان سوق می‌دهد.

عبدالرحیم تحصیلی، مدیرکل غله استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران استان سمنان،با اشاره به هزینه‌های تأمین نان و سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش اظهار داشت: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم نان برای دولت در سطح کشور 77 هزار تومان است و دولت برای تأمین و عرضه این محصول اساسی، یارانه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند.

وی با تشریح سازوکار اجرای نظام توزیع هوشمند آرد افزود: در چارچوب این طرح، میزان سهمیه آرد نانوایی‌ها بر اساس عملکرد آن‌ها تعیین و توزیع می‌شود تا ضمن مدیریت دقیق‌تر منابع یارانه‌ای، امکان استفاده از آرد تخصیص‌یافته در مصارفی غیر از تولید نان انسانی کاهش یابد و آرد به مصرف واقعی خود برسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به میزان مصرف آرد در کشور بیان کرد: سرانه مصرف نان به ازای هر نفر، معادل هشت کیلوگرم آرد است و این شاخص در برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع آرد و مدیریت نیاز واحدهای نانوایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تحصیلی با اشاره به وضعیت اجرای طرح در واحدهای نانوایی استان تصریح کرد: در حال حاضر 98 درصد نانوایان بر اساس عملکرد متعارف و مطابق روال فعالیت خود سهمیه آرد دریافت می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سازوکار جدید توزیع، عملکرد واقعی واحدهای نانوایی را مبنای تخصیص منابع قرار داده است.

او همچنین درباره آثار اجرای این سیاست بر نظام قیمت‌گذاری نان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ساماندهی سهمیه آرد، قیمت نان آزاد نیز دستخوش تغییر خواهد شد و این موضوع از جمله پیامدهای اجرای نظام جدید توزیع و مدیریت سهمیه آرد نانوایی‌هاست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در ادامه با تشریح وضعیت ذخایر راهبردی این محصول در استان یادآور شد: ذخایر گندم و آرد مورد نیاز استان سمنان برای یک دوره چهارماهه تأمین شده است و از این نظر، تمهیدات لازم برای پشتیبانی از نیاز مصرفی استان در این بازه زمانی در نظر گرفته شده است.

تحصیلی همچنین از آغاز فرآیند انتقال گندم به استان خبر داد و اظهار داشت: حمل گندم از بنادر شمالی کشور به مقصد استان سمنان آغاز شده است؛ اقدامی که در کنار ذخیره‌سازی چهارماهه گندم و آرد، با هدف تداوم تأمین این کالای اساسی و پشتیبانی از چرخه تولید و عرضه نان در استان دنبال می‌شود.