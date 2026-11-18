باشگاه خبرنگاران جوان - احمد بایبوردی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۴۸۵ هکتار از اراضی آذربایجان شرقی زیرکشت محصول زعفران است گفت: این محصول ارزشمند از ظرفیت‌های مهم برای تنوع بخشی به الگوی کشت، افزایش بهره وری منابع آب و ارتقای درآمد اقتصادی بهره برداران استان است.

وی با تاکید بر امکان توسعه کشت این محصول در مناطق مستعد استان اظهار کرد: زعفران در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی نیاز آبی به نسبت پایینی دارد و بر اساس برآورد‌های ارائه شده نیاز آبی سالانه آن حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: توسعه اصولی کشت این محصول در مناطق دارای شرایط اقلیمی و خاکی مناسب می‌تواند به تنوع بخشی به الگوی کشت، استفاده بهینه از منابع پایه و افزایش ارزش اقتصادی تولید در واحد سطح کمک کند.

بایبوردی امکان‌سنجی توسعه کشت زعفران در اراضی مستعد شمال شرق دریاچه ارومیه را از جمله فرصت‌های قابل بررسی در بخش کشاورزی استان اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی برخی مناطق این محدوده و ضرورت حرکت به سمت الگو‌های کشت سازگار با محدودیت منابع آبی زعفران می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: توسعه این محصول باید بر پایه مطالعات دقیق خاک شناسی، بررسی شرایط اقلیمی، نیاز‌های آبی، انتخاب پیاز مرغوب، رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت صحیح مزرعه انجام شود تا ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب، پایداری تولید و منافع اقتصادی کشاورزان نیز تضمین شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی بر اهمیت انتقال دانش فنی، آموزش بهره‌برداران، استفاده از تجربیات استان‌های پیشرو و تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی، بخش اجرایی و کشاورزان تاکید کرد و گفت: بهره گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و ترویجی می‌تواند زمینه توسعه هدفمند زعفران‌کاری در مناطق مستعد استان را فراهم کند.

بایبوردی افزود: توسعه کشت زعفران در آذربایجان‌شرقی، به ویژه در مناطق مستعد شمال شرق دریاچه ارومیه، در صورت تایید مطالعات فنی و اقتصادی، می‌تواند گامی موثر در جهت اصلاح الگوی کشت، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، ایجاد فرصت‌های اشتغال روستایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط اقلیمی استان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان برای افزایش سطح زیر کشت این محصول اظهار کرد: شهرستان مرند در شمال شرق دریاچه ارومیه از کانون‌های اصلی تولید زعفران در این استان شناخته می‌شود چراکه این منطقه با برخورداری از زمستان‌های سرد و تابستان‌های خشک، از جمله ویژگی‌های اقلیمی مطلوب برای رشد و تولید اقتصادی زعفران به شمار می‌رود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما