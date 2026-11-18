باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی باقرزاده رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سوادکوه گفت: طرح واکسیناسیون ۱۱۰۰ رأس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی در روستای لاجیم این شهرستان اجرا شد.

او با اشاره به هدف این اقدام، افزود: واکسیناسیون مهم‌ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از تب برفکی است؛ بیماری‌ای که به‌سرعت در دام‌ها منتشر می‌شود و می‌تواند خسارت سنگینی به دامداران وارد کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سوادکوه با تأکید بر نقش واکسیناسیون به‌موقع در حفظ سلامت دام و پیشگیری از بروز و گسترش بیماری در سطح منطقه، از دامداران خواست واکسیناسیون دام‌های خود را تکمیل و به‌روزرسانی کنند و هرگونه علائم مشکوک را به اداره دامپزشکی گزارش دهند.

باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: حفظ بهداشت دام تنها یک موضوع صنفی نیست، بلکه به سلامت عمومی جامعه و امنیت غذایی نیز مربوط می‌شود و همکاری دامداران در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه نقش مهمی در صیانت از سرمایه دامی و سلامت شهروندان دارد.