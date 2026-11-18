باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا روز چهارشنبه در ششمین جشنواره سراسری فرهنگی، ادبی و هنری رهاورد پیاده‌روی اربعین حسینی که به میزبانی فراجا قزوین در حال برگزاری است، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران این رویداد، گفت: در سال‌های اخیر، مسوولان و فعالان حوزه اربعین در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف تلاش کرده‌اند از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تبیین ابعاد این حرکت عظیم مردمی استفاده کنند.

وی با بیان خاطراتی از دوران خدمت در مناطق مرزی، به جلوه‌هایی از ارادت و دلدادگی مردم کشورمان به اهل بیت (ع) اشاره کرد و افزود: در یکی از مأموریت‌ها، با خانواده‌ای افغانستانی مواجه شدم که فرزندانشان از رزمندگان لشکر فاطمیون در سوریه بودند و برای دیدار با خانواده، مرخصی گرفته بودند، این خانواده برای عبور فرزندانشان از مرز و سفر به عتبات عالیات درخواست کمک داشتند، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان موافقت وجود نداشت.

وی ادامه داد: وقتی مادر توضیح داد که فرزندانش برای دفاع از حرم و اعتقاداتشان جنگیده‌اند، با صحنه‌ای رو‌به‌رو شدم که عمق ایثار و دلدادگی این خانواده را نشان می‌داد.

این مسئول همچنین با اشاره به ارادت مردم کشور‌های مختلف به جمهوری اسلامی ایران و باور آنان به جایگاه معنوی رهبر انقلاب، گفت: در ماموریت‌های مرزی بار‌ها با افرادی مواجه شده‌ام که با وجود محدودیت‌ها و مشکلات، اعتماد و اعتقاد ویژه‌ای به جمهوری اسلامی و آرمان‌های آن نشان می‌دادند، موضوعی که مسوولیت ما را در برابر این سرمایه معنوی سنگین‌تر کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأمین امنیت مراسم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اضافه کرد: در طول ۱۰ تا ۱۲ سال خدمت در این عرصه، هرگز با تهدیدی علیه زائران مواجه نبوده‌ایم و هرگز شاهد حوادثی متناسب با حجم و گستردگی در این اجتماع عظیم نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: تأمین امنیت زائران حاصل تلاش سپاه پاسداران، ارتش، دستگاه‌های اطلاعاتی، نیرو‌های انتظامی، مردم آگاه و مؤمن و همه مجموعه‌های مسوول است، اما در کنار این تلاش‌ها، نمی‌توان از عنایت و هدایت الهی چشم‌پوشی کرد.

به گفته این مسئول، گاهی احساس می‌کنیم دستی فراتر از محاسبات معمول، زائران را سالم به زیارت می‌رساند و بازمی‌گرداند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف اربعین، افزود: اربعین حسینی تنها پایان اسارت اهل بیت (ع) نبود، بلکه جلوه‌ای از تکمیل رسالت حضرت زینب کبری (س) در بیان حقیقت واقعه عاشورا و افشای چهره عاملان آن است، همان‌گونه که حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری، حقیقت کربلا را برای جامعه تبیین کردند، امروز نیز اربعین کارکرد‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی گسترده‌ای دارد.

وی با یادآوری سال‌های نخست شکل‌گیری ساختار‌های خدمت‌رسانی به زائران اضافه کرد: در سال‌های ابتدایی، امکانات و سازماندهی امروز وجود نداشت و بسیاری از زائران در گرمای مسیر با مشکلات جدی مواجه می‌شدند حتی در مواردی جان‌باختن زائران بر اثر گرما و نبود امکانات خدماتی را نیز شاهد بودیم، اما امروز به برکت تلاش مجموعه‌های مختلف، خدمات‌رسانی به زائران به شکل گسترده و مناسبت‌تری انجام می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری اربعین بر ضرورت ماندگار کردن این تجربه ارزشمند از طریق زبان هنر، شعر، ادبیات و رسانه تأکید کرد و ادامه داد: آنچه امروز در راهپیمایی اربعین شکل گرفته باید به نسل‌های آینده منتقل شود چراکه این حرکت عظیم، انسان‌ساز و آگاهی‌بخش است.

این مسئول همچنین با اشاره به تأثیر راهپیمایی اربعین در تقویت پیوند میان ملت‌های ایران و عراق، اظهار کرد: اربعین زمینه‌ساز همبستگی عمیق ۲ ملت شده و نقش مهمی در تقویت امنیت، اقتدار و همکاری‌های اجتماعی و فرهنگی در منطقه داشته است.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در برگزاری مراسم اربعین بیان کرد: نیروی انتظامی یکی از کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین است، البته تحقق این حرکت عظیم بدون حضور و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و مردم شریف ایران با صرف وقت، امکانات و دارایی‌های خود، عاشقانه در خدمت زائران و برپایی این آیین باشکوه هستند و شایسته قدردانی‌اند.

جشنواره ره‌آورد اربعین فرصتی برای روایت مجاهدت‌های پلیس به زائران اربعین است

سردار محمد بهرامی معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و دبیر ششمین جشنواره سراسری فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) با اشاره به نقش مهم و تعیین‌کننده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین، گفت: تامین امنیت، آرامش زائران در مرز‌های کشور و مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی از جمله ماموریت‌های مهم پلیس در ایام اربعین است.

وی اضافه کرد: این رویداد فرهنگی و هنری فرصتی برای به تصویر کشیدن خدمات و ایثارگری‌های کارکنان فراجا و همچنین نمایش عشق و ارادت مردم و مجموعه انتظامی به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم می‌کند.

دبیر این جشنواره ضمن تشریح بخش‌های مختلف این رویداد بیان کرد: جشنواره در پنج بخش فرهنگی، ادبی و هنری از جمله شعر، عکس، فیلم کوتاه، کلیپ و سایر رشته‌های ادبی برگزار شده است.

سردار بهرامی با اشاره به استقبال هنرمندان و علاقه‌مندان از این جشنواره اضافه کرد: در مجموع ۴۵۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار، ۵۵ اثر به‌عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شدند و در آیین اختتامیه از صاحبان این آثار تجلیل به عمل می‌آید.

وی به جایگاه والای مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و یادآور شد: زیارت اربعین صرفاً به معنای عرض ارادت و سلام به محضر امام حسین (ع) نیست، بلکه این زیارت به معرفی شخصیت آن حضرت، اهداف قیام عاشورا و فلسفه شکل‌گیری این نهضت بزرگ نیز می‌پردازد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که زیارت جامعه کبیره به معرفی جایگاه و شخصیت اهل‌بیت (ع) می‌پردازد، زیارت اربعین نیز ابعاد شخصیتی امام حسین (ع)، اهداف قیام عاشورا و عمق محبت و دلدادگی پیروان اهل‌بیت (ع) را تبیین می‌کند.

پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا دانست و بیان کرد: این حرکت عظیم پس از گذشت قرن‌ها همچنان با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون برگزار می‌شود و این موضوع بیانگر آن است که در مسیر محبت امام حسین (ع)، مرز‌های جغرافیایی، زبانی و قومی معنای خود را از دست می‌دهند.

سردار بهرامی با اشاره به جلوه‌های میزبانی مردم عراق از زائران اربعین بیان کرد: آنچه در مسیر پیاده‌روی اربعین به چشم می‌خورد، روحیه اخلاص، همدلی و محبت میزبانان نسبت به زائران است؛ مردمی که با تمام توان و از صمیم قلب از زائران پذیرایی می‌کنند و تلاش دارند زمینه آسایش و آرامش آنان را فراهم سازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار برگزاری جشنواره ره‌آورد پیاده‌روی اربعین عنوان کرد: این جشنواره ششمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد و پنج دوره گذشته آن نیز طی سال‌های متوالی به همت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا برگزار شده است.

معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و دبیر ششمین جشنواره سراسری فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی (ع) در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و حاضران در مراسم، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مسیر تبیین فرهنگ عاشورا و انعکاس جلوه‌های خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد.

پیاده‌روی اربعین؛ جلوه همبستگی ملت‌ها در پرتو فرهنگ عاشورا است

سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین هم با اشاره به جایگاه ویژه اربعین در فرهنگ شیعی گفت : اربعین از ویژگی‌های اختصاصی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و زیارت اربعین تنها به قرائت یک دعا محدود نمی‌شود بلکه مفاهیم عمیقی درباره شخصیت و ویژگی‌های امام حسین (ع)، اهداف قیام ایشان و چرایی وقوع حادثه عاشورا را دربر دارد.

وی با تأکید بر نقش اربعین در ماندگاری پیام عاشورا افزود: اربعین را می‌توان احیاگر نهضت عاشورا دانست چراکه با زنده نگاه‌داشتن یاد و پیام امام حسین (ع)، از فراموش شدن اهداف و آرمان‌های قیام آن حضرت در گذر زمان جلوگیری می‌کند.

فرمانده انتظامی استان قزوین، پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از آموزه‌های قرآنی و وحدت میان ملت‌ها دانست و گفت: این حرکت عظیم معنوی محدود به زبان، نژاد، ملیت یا گروه سنی خاصی نیست، بلکه عاشقان و ارادتمندان حضرت سیدالشهدا (ع) را از نقاط مختلف جهان گردهم می‌آورد.

سردار طرهانی بیان کرد: حضور ملیت‌های مختلف در مراسم راهپیمایی اربعین، بیانگر ظرفیت گسترده این حرکت معنوی برای تقویت همدلی، همبستگی و پیوند میان ملت‌ها در پرتو محبت اهل‌بیت (ع) است.

فرمانده انتظامی استان قزوین، پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از آموزه‌های قرآنی و وحدت میان ملت‌ها دانست و گفت: این حرکت عظیم معنوی محدود به زبان، نژاد، ملیت و سن خاصی نیست و همه عاشقان و ارادتمندان حضرت سیدالشهدا (ع) را از نقاط مختلف جهان گرد هم می‌آورد.

فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: حضور ملیت‌های مختلف در مراسم راهپیمایی اربعین نشان‌دهنده ظرفیت گسترده این حرکت معنوی برای ایجاد همدلی، همبستگی و پیوند میان ملت‌ها در پرتو محبت اهل‌بیت (ع) است.

منبع: نیروی انتظامی قزوین