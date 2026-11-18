باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - ابراهیمی، رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: مسابقه ملی مناظرات دانشجویی برای پانزدهمین سال است که با محوریت جهاد دانشگاهی و پیرو تأکید رهبر شهید، امسال نیز با هدف ترویج فرهنگ صحیح گفت‌و‌گو برگزار می‌شود.

او افزود: حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرتبط در مسابقاتی که گزاره‌ی آن مرتبط به آن اداره می‌شود، خواهش جدی ما و همکارانمان است.

ابراهیمی بیان کرد: ساختار مناظرات به این شکل است که گزاره‌هایی که به‌عنوان موضوع مسابقه انتخاب می‌شود بر اساس دغدغه‌های روز شهر و مطالعات انتخاب و دانشجویان انتخاب کرده و به‌عنوان تیم‌های موافق و مخالفِ گزاره وارد مسابقه می‌شوند. دو نفر از تیم پشت تریبون قرار گرفته و دو نفر از تیم به‌عنوان مکمل در پشت به جستجوی اطلاعات بیشتر می‌پردازند. این گزاره قرار است در مسیر علمی استدلال و بررسی شود.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: داوران نیز در مدار علمی و در قالب خصوصیاتی که مشخص شده است رأی می‌دهند. نوع بیان و زبان بدن محکم و قوی علاوه بر عدله برای برتری در مسابقه حائز اهمیت است.

او عنوان کرد: علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقات می‌بایست به سامانه شهردانشجو مراجعه کرده؛ با شماره ۳۲۲۱۹۳۵۶ الی ۸ داشته و یا به جهاد دانشگاهی استان در ابتدای خیابان قدس شرقی مراجعه حضوری داشته باشند.

ابراهیمی تصریح کرد: در این مسابقه دانشجو دیده شده و توانمندی‌های خود را به رخ جامعه می‌کشد؛ برای این مسابقه جوایزی در نظر گرفته شده که برای تیم اول ۱۶ میلیون تومان، تیم دوم ۱۲ میلیون تومان و تیم سوم ۸ میلیون تومان است که قابلیت افزایش به واسطه افزایش تیم‌ها دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در بدنه دانشگاه و با فعالیت‌های دانشجویی است، رویکرد ما بر دیدن شدن دانشجویان، زیست با کیفیت دانشجویان و به کارگیری آنها در بدنه فعالیت است.