باشگاه خبرنگاران جوان - رضا انصاری روز چهارشنبه در حاشیه بیست‌ونهمین آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استانی و ملی در جمع خبرنگاران، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم، کمک به صنایع برای ارتقای صادرات است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تسهیلات را برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در دستور کار قرار داد.

وی اضافه کرد: در این چارچوب، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان در بیش از سه هزار ردیف تعرفه‌ای فراهم شده است تا واحدهای تولیدی بتوانند اقلام مورد نیاز خود را برای مصرف در کارخانه یا تأمین نیاز سایر واحدهای تولیدی وارد کنند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت ادامه داد: در حوزه تسهیلات و تخصیص ارز نیز تلاش می‌شود صادرکنندگانی که توان صادراتی بالاتری دارند، در اولویت حمایت قرار گیرند و از واحدهایی که ظرفیت افزایش صادرات دارند برای ارتقای توانمندی‌هایشان پشتیبانی شود.

انصاری با اشاره به شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی از دیگر اولویت‌های وزارت صمت است و در این زمینه، بنگاه‌هایی که علاوه بر ظرفیت صادراتی، در شرایط جنگی برای تأمین کالاهای معیشت‌ محور و نهاده‌های مورد نیاز کشور فعالیت می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی تأمین نهاده‌های تولید و سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی را از جمله محورهای این حمایت‌ها عنوان کرد و افزود: در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنیم موانع پیش‌روی تولید و صادرات را کاهش دهیم تا زمینه ارتقای توان صادراتی کشور فراهم شود.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به وجود برخی موانع قانونی و مقرراتی در مسیر صادرات، گفت: اصلاح ضوابط محدود کننده و رفع مشکلات صادرکنندگان در دستور کار قرار دارد و برای حل برخی مسائل از جمله محدودیت‌های مرتبط با ظرفیت صادراتی کارت‌های بازرگانی، تعامل و رایزنی با مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی دنبال می‌شود.