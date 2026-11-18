حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در فیلیپین خشم مردم این کشور را برانگیخت. هم‌زمان با تایید خبر سفر ترامپ به مانیل پایتخت فیلیپین، برای شرکت در اجلاس، صد‌ها نفر در جریان تظاهرات‌های چند روزه علیه او با عنوان ضدترامپ "anti-Trump" حاضر و در درگیری با پلیس دستگیر شدند. برگزارکنندگان تظاهرات شمار شرکت کنندگان را تا ۱۰ هزار نفر هم برشمردند. در جریان تظاهرات، برخی از معترضان آدمک‌های ترامپ را به آتش کشیدند و روی برخی پلاکارد‌ها هم شعار‌هایی نوشته شده بود که رهبر آمریکا را "تروریست شماره یک جهان" می‌نامید.