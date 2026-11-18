باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم انتخاب برترین‌های سال ۲۰۲۶ آسیا روز پنجشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران در سالن تئاتر آکسرا کینگ پاور بانکوک برگزار خواهد شد؛ مراسمی که نگاه علاقه‌مندان فوتسال ایران به یکی از مهم‌ترین جوایز آن دوخته شده است.

حسین طیبی و سعید احمدعباسی، دو ملی‌پوش فوتسال ایران، در کنار محمد عثمان موسی، ستاره فوتسال تایلند، سه نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا هستند و برای تصاحب این جایزه معتبر رقابت می‌کنند.

حضور دو بازیکن ایرانی در جمع سه نامزد نهایی، شانس فوتسال کشورمان برای کسب این عنوان را افزایش داده است؛ هرچند محمد عثمان موسی نیز به‌عنوان نماینده کشور میزبان، رقیبی جدی برای دو ستاره ایران محسوب می‌شود.

حالا باید دید در مراسم معرفی برترین‌های قاره کهن، جایزه بهترین بازیکن فوتسال آسیا به کدام‌یک از سه نامزد خواهد رسید و آیا فوتسال ایران بار دیگر صاحب این عنوان معتبر خواهد شد.