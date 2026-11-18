باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به اهداف مجموعه برنامه‌های «میم مثل مرضیه» اظهار کرد: این مجموعه تلاش دارد روایتی فراتر از یک بزرگداشت تاریخی از زندگی و مجاهدت‌های مرضیه حدیدچی (طاهره دباغ) ارائه دهد؛ روایتی از زنی که ایمان، خانواده، معنویت و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را در کنار یکدیگر معنا کرد و تصویری عینی از ظرفیت‌های زن مسلمان به نمایش گذاشت.

وی افزود: این برنامه‌ها با محوریت ایمان، شجاعت و میدان‌داری و در سه بخش آیین و بزرگداشت، اندیشه و گفت‌و‌گو و هنر، روایت و رسانه طراحی شده است تا ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و سیره این بانوی مبارز در قالب‌های متنوع برای مخاطبان بازخوانی شود.

اردبیلی با اشاره به برنامه‌های بخش آیین و بزرگداشت گفت: نثار گل و مراسم بزرگداشت در حرم مطهر امام خمینی (ره)، همایش بزرگداشت در موزه ملی دفاع مقدس و افتتاح بوستان «بانوی چریک» از جمله برنامه‌های این مجموعه است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: در بخش اندیشه و گفت‌و‌گو نیز نشست بین‌المللی و نشست‌های تخصصی با موضوعات مدیریت، مادری و زنانگی، تربیت و مبارزه و سلوک دینی با حضور و مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی برگزار می‌شود تا ابعاد مختلف زندگی و شخصیت مرضیه دباغ مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت هنر و رسانه در انتقال مفاهیم و روایت‌های اثرگذار به نسل جدید خاطرنشان کرد: محفل شعر، نمایشگاه تعاملی، اجرای تئاتر اختصاصی، بسته نمایشگاهی تصویرسازی، تولید سریال ۳۰ قسمتی و اردو‌های روایت‌محور در موزه عبرت، منزل و مزار مرضیه دباغ نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

اردبیلی با تأکید بر تبیین الگوی سوم زن مسلمان در این برنامه‌ها گفت: این الگو، زن را نه محدود به عرصه فردی و خانوادگی می‌بیند و نه حضور اجتماعی او را در گرو فاصله گرفتن از هویت دینی و زنانه‌اش می‌داند؛ بلکه بر امکان جمع میان ایمان، خانواده، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و کنشگری اجتماعی تأکید دارد.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که روایت زندگی و مجاهدت‌های مرضیه حدیدچی به یک روایت تاریخی محدود نشود، بلکه به مسیری الهام‌بخش برای زنان امروز و فردای ایران تبدیل شود؛ مسیری که در آن زنان بتوانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی حضور مؤثر داشته باشند و در عین حال هویت، باور‌ها و پیوند‌های خانوادگی خود را حفظ کنند.

اردبیلی تصریح کرد: «میم مثل مرضیه» تلاشی برای امتداد یک راه است؛ راهی که با ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند و می‌تواند روایت یک زن را به روایت یک نسل تبدیل کند.