باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار و شکل‌گیری و تقویت تدریجی جریانات جنوبی در منطقه است.

بر این اساس به تناوب وزش باد گرم (برخی نواحی شدید/خیلی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، روند افزایش دما، احتمال خیزش گرد و خاک و بعضی نقاط ساحلی و جلگه‌ای پدیده مه و کاهش دید تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقت، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.



هشدار سطح زرد هواشناسی

برای وزش باد گرم به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها طی امروز چهارشنبه تا صبح یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ هشدار سطح زرد هواشناسی صادر می‌شود.

پیش بینی دریایی سواحل استان گیلان

شرایط دریا در سواحل استان گیلان برای برخی فعالیت‌های دریایی به دلیل وزش باد طی پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ آبان ماه در برخی نواحی نامناسب پیش بینی شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این پیش بینی جوی بر اساس نقشه‌های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روز‌های آتی احتمال تغییر در نقشه‌های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روز‌های آینده اعلام می‌شود.