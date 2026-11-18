باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دادگستری فرانسه از بازداشت حدود ۱۵ هزار نفر طی هفته‌های گذشته در پی موج اعتراضات مرتبط با افزایش هزینه‌های زندگی و تظاهرات دانش‌آموزی در دبیرستان‌های این کشور خبر داد.

جرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، روز سه‌شنبه در گزارشی به پارلمان اعلام کرد که پلیس از ۱۷ اکتبر گذشته تاکنون، در جریان اعتراضات معیشتی که برخی از آنها به «شورش» منجر شد، ۷۱۸۴ نفر را بازداشت یا توقیف کرده است.

دارمنن افزود که حدود ۸ هزار نفر دیگر نیز در جریان اعتراضات دانش‌آموزی بازداشت شده‌اند.

در همین حال، فرانسه شاهد برگزاری دور تازه‌ای از تظاهرات به دعوت اتحادیه‌های کارمندان بخش عمومی بود که با هدف مطالبه افزایش دستمزد‌ها برگزار شد؛ این در حالی است که دولت برای کاهش تنش‌ها در پی اعتراضات جاری تلاش می‌کند.

کارمندان بخش عمومی همچنین در تلاش‌اند دولت را برای لغو توقف افزایش ارزش «ضریب مبنا» که در محاسبه حقوق پایه آنها به کار می‌رود، تحت فشار قرار دهند.

این تحرکات اعتراضی در شرایطی ادامه دارد که دولت فرانسه در تلاش است بودجه سال ۲۰۲۷ را در میانه فشار‌ها برای کاهش کسری بودجه به تصویب برساند.

دولت فرانسه در پیش‌نویس بودجه، برای چهارمین سال متوالی هرگونه افزایش عمومی دستمزد‌ها را منتفی دانسته است.

در همین ارتباط، خبرنگار شبکه المیادین در پاریس روز سه‌شنبه گزارش داد که تمامی اتحادیه‌های کارگری فرانسه در تظاهرات شرکت کردند. وی همچنین اعلام کرد که شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات از زمان آغاز آنها تا روز سه‌شنبه به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

منبع: المیادین