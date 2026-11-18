باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هلال احمر؛ مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، گفت: از ابتدای فروردین امسال، نزدیک به ۱۴ هزار حادثه ترافیکی توسط جمعیت هلال احمر پوشش داده شده و نزدیک به ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر از هم‌وطنان در این حوادث مصدوم شده‌اند. نزدیک به ۵ هزار و ۶۰۰ مورد از این حوادث ترافیکی فقط به دلیل واژگونی خودرو بوده است.

به گفته وی، پلیس عمده دلایل واژگونی خودرو را انحراف از مسیر، تخطی از سرعت مجاز و عدم مهارت راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام می‌کند.

سخنگوی هلال احمر با تأکید بر رعایت ایمنی از سوی رانندگان گفت: رانندگان باید از سلامت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند، تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ را همراه داشته باشند و نحوه بستن زنجیر چرخ را تمرین کنند. همراه داشتن وسایل گرمایشی، تناسب تعداد افراد داخل خودرو با ظرفیت خودرو، بستن کمربند ایمنی و رعایت سرعت مطمئن و متناسب با توانایی کنترل وسیله نقلیه از دیگر توصیه‌هاست. در مسیر‌هایی که جریان آب یا برف وجود دارد، تردد باید کم یا متوقف شود تا همکاران راهداری مسیر را باز کنند؛ جریان آب ۳۰ سانتی‌متری می‌تواند یک خودرو را شناور کند.

خالدی با تاکید بر تماس با شماره ۱۱۲ در هر حادثه گفت: آدرس دقیق، همچنان مهم‌ترین رکن در سریع رسیدن تیم‌های امدادی از جمله هلال احمر است. حداکثر زمان رسیدن هلال احمر به حادثه در محور‌های مواصلاتی دارای پایگاه، بین ۸ تا ۱۰ دقیقه است و اولین تیم متناسب با نوع حادثه حضور می‌یابد. مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر در تمام استان‌ها و سازمان امداد و نجات، رصد و پایش تمام مأموریت‌ها را بر عهده دارد.

افزایش بالگرد شب‌پرواز هلال احمر تا فروردین سال آینده

خالدی با اشاره به ظرفیت ناوگان هوایی جمعیت هلال احمر گفت: این جمعیت تقریباً ۱۷ رشته تیم عملیاتی دارد؛ از تیم‌های جاده و ترافیکی گرفته تا تیم‌های مدیریت سیلاب، آوار و جست‌و‌جو و نجات. در حال حاضر ۲۲ فروند بالگرد در اختیار جمعیت هلال احمر است. دو نقص عمده ناوگان هوایی، عمر بالای بالگرد‌ها و محدودیت پرواز در شب بود که با تلاش آقای کولیوند مرتفع شد و خرید بالگرد در دستور کار قرار گرفت. ان‌شاءالله بیش از ۲۵ فروند بالگرد به ناوگان اضافه خواهد شد و تعداد اولیه تا فروردین ۱۴۰۶ به کارگیری می‌شود.

وی افزود: این بالگرد‌ها امدادرسانی را افزایش می‌دهند، زمان رسیدن به محل حادثه را کاهش می‌دهند و انتقال مصدومان به مناطق امن را تسریع می‌کنند. ویژگی مهم، فعالیت ۲۴ ساعته و شبانه‌روزی ناوگان و مجهز بودن به دید در شب است. این بالگرد‌ها عظیم‌الجثه هستند و می‌توانند در هر جایی خدمات دهند و تمام عملیات‌های واگذارشده به جمعیت هلال احمر، اعم از امداد و نجات، جابه‌جایی تجهیزات و اقلام امدادی، انتقال نیرو‌های انسانی و انتقال بیماران و مصدومان را انجام دهند.