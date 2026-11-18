باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر محبی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان گفت: خوشبختانه درحال حاضر شرایط قم مطلوب است و استان در وضعیت طغیان بیماری قرار ندارد.

وی با بیان اینکه وضعیت بیماری به‌صورت هفتگی رصد و بررسی می‌شود، اظهار کرد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، میزان موارد شناسایی‌شده در قم حدود ۵ درصد است؛ این در حالی است که در برخی استان‌ها این میزان به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به الگوی شیوع بیماری‌ها در فصل سرما افزود: معمولاً در این فصل دو دوره اوج بیماری‌های تنفسی را تجربه می‌کنیم، اما تاکنون در قم با سویه مورد اشاره مواجه نشده‌ایم و روند پایش و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد

دکتر محبی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را در کنترل و پیشگیری از انتشار بیماری‌ها مهم دانست و توصیه کرد: افرادی که علائم سرماخوردگی یا بیماری‌های تنفسی دارند، برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران از ماسک استفاده کنند.

وی همچنین از برگزاری جلسات هماهنگی و اطلاع‌رسانی به بیمارستان‌ها در این زمینه خبر داد و گفت: موضوع آمادگی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز درمانی نیز مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با بیمارستان‌ها انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با اشاره به وضعیت واکسیناسیون جامعه هدف خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۸۰ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون خود را دریافت کرده‌اند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم