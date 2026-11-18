باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حمد بن جاسم، نخست‌وزیر پیشین قطر، از «ادبیات نامناسب» استیو بنن، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتش درباره «بازنگری در روابط با کشور‌های حاشیه خلیج فارس» انتقاد و اعلام کرد که پیشنهاد بنن به معنای «از بین بردن اعتبار» آمریکا است.

حمد بن جاسم با بازنشر ویدئویی از مصاحبه بنن، به اظهارات او درباره ضرورت «بازنگری» در روابط آمریکا با کشور‌های حاشیه خلیج فارس واکنش نشان داد. بنن در این مصاحبه گفته بود که آمریکا با توجه به برخورداری از منابع نفتی کافی، باید در روابط خود با این کشور‌ها تجدیدنظر کند.

نخست‌وزیر پیشین قطر در واکنش به این اظهارات گفت: «از سخنان استیو بنن در آن مصاحبه تلویزیونی تعجب نکردم؛ او خواستار فاصله گرفتن آمریکا از کشور‌های خلیج فارس، یعنی عربستان، قطر، کویت و امارات شده بود؛ کشور‌هایی که به گفته او می‌خواهند آمریکا از نفتشان محافظت کند، در حالی که آمریکا دیگر نیازی به نفت آنها ندارد؛ زیرا اکنون نفت ونزوئلا و خلیج مکزیک را در اختیار دارد و نفت گویان نیز در راه است.»

وی افزود: «این اظهارات بنن تاییدکننده چیزی است که پیش‌تر گفته بودم؛ اینکه در آمریکا، تنها زمانی که به ما نیاز دارند، خوب و دوست آنها هستیم و وقتی دیگر نیازی به ما ندارند، اولویت‌هایشان تغییر می‌کند. این مسئله باید درسی برای همه رهبران، نه‌فقط در کشور‌های خلیج فارس، بلکه در سراسر جهان عرب باشد.»

حمد بن جاسم در پایان گفت: «اگرچه از سخنان بنن شوکه نشدم، اما ادبیات نامناسب او درباره ضرورت تغییر سیاست آمریکا را ناپسند می‌دانم؛ اظهاراتی که اعتبار آمریکا را زیر سوال می‌برد؛ همان اعتباری که آمریکایی‌ها همواره با ادعای پایبندی به دوستان و متحدانشان از آن سخن می‌گویند. اما تاریخ خلاف این را نشان می‌دهد و همان‌طور که استیو بنن گفت، واقعیت امروز نیز خلاف آن را ثابت می‌کند. با این حال، زمانی که بنن درباره اسرائیل صحبت کرد، لحن و ادبیاتش کاملا متفاوت بود.»

منبع: سی‌ان‌ان عربی