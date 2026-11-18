باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید احسان عسکری، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به برنامه‌های جدید این سازمان در حوزه مولدسازی و تأمین مالی اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت در حوزه مولدسازی و تأمین سرمایه ارائه شده و برنامه‌های آینده سازمان نیز در همین چارچوب تعریف شده است.

وی افزود: ماهیت و مأموریت سازمان در حال تغییر است و در فصل‌های آینده با عنوان «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت» فعالیت خواهد کرد. هدف این است که سازمان از رویکرد صرفاً فروش کالا و خدمات فاصله بگیرد و به مجموعه‌ای سیاست‌گذار و تأمین‌کننده مالی برای دولت تبدیل شود.

عسکری با بیان اینکه دارایی‌های مازاد دولت می‌توانند در مسیر ارزش‌آفرینی و تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار گیرند، تصریح کرد: منابع حاصل از این ظرفیت می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی، آموزش‌وپرورش، طرح‌های توسعه‌ای و صندوق‌های رشد به کار گرفته شود.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: فعالیت‌های جدید سازمان و استان‌ها بر دو محور اصلی، یعنی قانون تأمین مالی زیرساخت‌های دولت و مصوبه سران قوا در حوزه مولدسازی، متمرکز خواهد بود تا از این طریق گام مؤثری در پیشبرد اهداف کلان دولت در زمینه عمران و توسعه زیرساخت‌ها برداشته شود.

راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و مستغلات در دستور کار

وی با اشاره به استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در وزارت اقتصاد و سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، راه‌اندازی صندوق‌های مختلف از جمله صندوق زمین و ساختمان و صندوق مستغلات است که در گام نخست، اجرای این برنامه از مجموعه وزارت اقتصاد آغاز خواهد شد.

عسکری بیان کرد: آیین‌نامه نخستین صندوق مولدسازی با همکاری سازمان تدوین شده است و تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده و پیش از پایان سال، افتتاحیه این صندوق انجام شود. دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند از طریق این صندوق وارد بازار سرمایه شوند و از ظرفیت آن برای تأمین مالی پروژه‌های خود استفاده کنند.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره میزان سرمایه اولیه این صندوق توضیح داد: برای این صندوق ارزش اسمی ثابتی در نظر گرفته نشده و ارزش آن می‌تواند شناور باشد. در حال حاضر سرمایه اولیه حدود ۱۰ همت برای آن پیش‌بینی شده است، اما با اضافه شدن هر پروژه جدید، ارزش‌گذاری متناسب با همان پروژه انجام خواهد شد.

وی افزود: قرار است واحدهای سرمایه‌گذاری یا توکن‌های این صندوق در بازار سرمایه عرضه شوند تا امکان مشارکت سرمایه‌گذاران و مردم در خرید دارایی‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها فراهم شود. تلاش ما این است که امسال این فرآیند به نتیجه برسد و املاک و اموال مازاد دولت یا دارایی‌هایی که ظرفیت ارزش‌آفرینی دارند، به صندوق اضافه و واحدهای آن در بازار عرضه شوند.

ثبت عملکرد بیش از ۱۲ همتی در مزایده‌ها

عسکری در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه فروش و تعیین تکلیف اموال اظهار کرد: تمایل ندارم در این نشست به جزئیات عملکرد سازمان در دوره گذشته بپردازم و در فرصت دیگری در نشست خبری با خبرنگاران به این موضوع خواهم پرداخت، اما می‌توانم بگویم رکوردهای سازمان بار دیگر شکسته شده و ارقامی که پیش‌تر اعلام شده بود، مجدداً ارتقا یافته است.

وی افزود: سازمان در مزایده‌های برگزارشده بیش از ۱۲ همت به دولت کمک کرده است. همچنین یکی از اقدامات مهم در دوره جدید، افزایش شفافیت در روش‌های فروش اموال بوده است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ورود این سازمان به بورس کالا گفت: برای نخستین بار سازمان اموال تملیکی وارد بورس شده و بخشی از کالاهای خود را از طریق بورس کالا عرضه می‌کند. این اقدام علاوه بر کمک به عمق‌بخشی بازار سرمایه، موجب افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و فروش کالاها خواهد شد.

افزوده شدن ۱۱۷ همت دارایی به سبد مولدسازی

عسکری با اشاره به حجم دارایی‌های در اختیار طرح مولدسازی گفت: در حال حاضر ارزش دارایی‌های موجود در سبد مولدسازی حدود ۳۹۶ همت است که بخشی از آن از گذشته در این مجموعه قرار داشته است.

وی ادامه داد: طی پنج تا شش ماه اخیر، حدود ۱۱۷ همت املاک و دارایی جدید به سبد مولدسازی اضافه شده و برای آنها مصوبه صادر شده است تا دستگاه‌های اجرایی فرآیند ارزش‌آفرینی و بهره‌برداری از این دارایی‌ها را آغاز کنند.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین از عملکرد حدود ۴۰ همتی در بخش فروش و واگذاری دارایی‌ها خبر داد و گفت: این میزان عملکرد در مقایسه با سال‌های گذشته رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به واگذاری حدود ۳۲ همت از دارایی‌ها به شهرداری‌ها افزود: یکی از اقدامات سازمان، استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تعیین تکلیف دارایی‌هایی است که می‌توانند در مسیر توسعه شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرند.

اختصاص ۱.۹ همت برای بازسازی پل آسیب‌دیده کرج

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازسازی پل B1 کرج که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، اشاره کرد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همراهی وزیر راه و شهرسازی، ارزش‌گذاری یک قطعه زمین برای تأمین منابع بازسازی این پل انجام شد.

وی افزود: تلاش کردیم این قطعه زمین به شکلی تعیین تکلیف شود که منابع لازم برای بازسازی پل فراهم شود. خوشبختانه مصوبه مربوط به این موضوع حدود دو ماه قبل ابلاغ شد و در نهایت این زمین با ارزشی حدود یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی استان البرز واگذار شد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اقدامات مربوط به این واگذاری در استان البرز انجام شده است، تأکید کرد: این اقدام در راستای استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها صورت گرفت.

ارزش‌آفرینی ۴۰ همتی در پرونده زندان رجایی‌شهر

وی همچنین به پروژه انتقال زندان رجایی‌شهر اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهم سازمان که در ماه‌های آینده اخبار بیشتری درباره آن منتشر خواهد شد، موضوع زندان رجایی‌شهر است که با حمایت و همکاری رئیس قوه قضاییه، اقدامات مربوط به تخریب زندان انجام شده است.

عسکری ادامه داد: برای این مجموعه ارزشی در حدود ۹ همت در نظر گرفته شده و مصوبه مربوط به ارزش‌آفرینی آن نیز اخذ شده است. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این طرح، ظرفیت ارزش‌آفرینی در حدود ۴۰ همت ایجاد خواهد شد و انتظار می‌رود فرآیند فروش و بهره‌برداری از این دارایی از ماه‌های آینده آغاز شود.

وی هدف از اجرای این طرح را انتقال زندان از محدوده شهری کرج و فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از اراضی آن عنوان کرد.

وزارت راه و شهرسازی بیشترین استفاده را از ظرفیت مولدسازی داشته است

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به پرسشی درباره میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری دارایی‌های مازاد و استفاده از ظرفیت مولدسازی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی بیشترین بهره‌برداری را از این سیاست داشته است.

وی افزود: در آخرین جلسه هیئت عالی مولدسازی، مصوبات قابل توجهی برای توسعه خطوط ریلی به تصویب رسید که جای تقدیر و تشکر دارد.

عسکری با اشاره به نقش سایر دستگاه‌ها در اجرای سیاست مولدسازی گفت: قوه قضاییه نیز در این زمینه گام‌های مؤثری برداشته و در حوزه سیاست‌گذاری همکاری خوبی داشته است. همچنین مجموعه وزارت اقتصاد تمام ظرفیت‌های خود را برای رفع مشکلات و ایجاد مسیر مناسب تأمین مالی و ارزش‌آفرینی به کار گرفته است.

عرضه اموال در بورس، زمینه مشارکت مردم را فراهم می‌کند

عسکری در پاسخ به پرسشی درباره امکان مشارکت مردم در خرید دارایی‌های دولتی از طریق روش‌های جدید عرضه گفت: در شیوه‌های قدیمی فروش، به دلیل بالا بودن ارزش برخی اموال و عرضه آنها در قالب مزایده‌های بزرگ، امکان ورود بسیاری از مردم عادی به این فرآیند وجود نداشت.

وی افزود: بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌های خرد مردم نیز در کنار یکدیگر قرار گیرد و افراد بتوانند متناسب با توان مالی خود در خرید و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها مشارکت کنند. بنابراین عرضه واحدهای صندوق در بازار سرمایه می‌تواند زمینه حضور عموم مردم را فراهم کند.

تعیین تکلیف پرونده چای دبش و خودروهای وارداتی

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و همچنین خودروهای وارداتی گفت: پرونده اموالی که در ارتباط با این موضوع به سازمان سپرده شده بود، تعیین تکلیف و به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی درباره خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: خودروهایی که مطابق قوانین و مقررات وارد کشور شده باشند، طبیعتاً براساس همان ضوابط تعیین تکلیف خواهند شد؛ اما خودروهایی که با سیاست‌ها و مقررات دولت همخوانی نداشته باشند، در صورت ارجاع و طی مراحل قانونی، می‌توانند در حوزه اموال تملیکی قرار گیرند.

عسکری خاطرنشان کرد: تاکنون مورد مشخصی در این زمینه به سازمان واگذار نشده است و باید منتظر ماند تا گمرکات کشور بررسی‌های لازم را انجام دهند و در صورت عدم انطباق خودروها با قوانین و مقررات، پرونده آنها برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارجاع شود.