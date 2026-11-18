باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی حبیب‌زاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل گفت: مردم قدرشناس و شهیدپرور اردبیل با حضور در آیین تشییع پیکر مطهر شهید ابوالفضل فخام دولق، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و مدافعان امنیت کشور تجدید پیمان کردند.

او با اشاره به نحوه شهادت این مرزبان افزود: شهید ابوالفضل فخام دولق شامگاه یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، هنگام انجام مأموریت در هنگ مرزی بانه و در مسیر پاسداری از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل با بیان اینکه آیین تشییع این شهید والامقام با اجرای تشریفات نظامی و حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، تصریح کرد: پیکر مطهر شهید پس از اقامه نماز و برگزاری مراسم تشییع در مسیر عالی‌قاپو، برای خاکسپاری به زادگاهش، روستای دولق، انتقال یافت.

حبیب‌زاده با گرامیداشت مقام شامخ شهدای مدافع امنیت گفت: مرزبانان غیور کشور در خط مقدم پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی قرار دارند و با روحیه ایثار و فداکاری از آرامش و آسایش مردم صیانت می‌کنند.

او ادامه داد: شهادت این مرزبان سرافراز یادآور مسئولیت سنگین و ارزشمند نیرو‌های حافظ امنیت در دفاع از میهن اسلامی است و ملت ایران همواره قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل در ادامه تأکید کرد: حضور مردم در مراسم تشییع شهدا نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت و پایبندی به آرمان‌هایی است که شهیدان برای حفظ آنها از جان خود گذشتند.