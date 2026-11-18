باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید جعفر نصیری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر گفت: این شهرستان دارای ۱۶ هزار و ۲۳۳ هکتار اراضی شالیزاری است که در سال زراعی جاری، ۷ هزار و ۵۰ هکتار به کشت مجدد برنج و ۲ هزار و ۲۲۵ هکتار به پرورش رتون اختصاص یافت.

او افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میانگین عملکرد تولید شلتوک در مزارع کشت مجدد سه هزار و ۵۸۰ کیلوگرم و در مزارع پرورش رتون یک‌هزار و ۸۷۰ کیلوگرم در هکتار بوده است که در مجموع بیش از ۲۹ هزار تن شلتوک برداشت شد.

نصیری با اشاره به اهمیت کشت مجدد و پرورش رتون در افزایش تولید برنج و بهره‌وری اراضی شالیزاری، گفت: این روش‌ها از ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی برای تقویت امنیت غذایی و افزایش درآمد شالیکاران به شمار می‌روند.

او افزود: توسعه این شیوه‌های کشت باید با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و منابع آبی در دسترس انجام شود تا ضمن استفاده بهینه از ظرفیت اراضی شالیزاری، میزان تولید در واحد سطح افزایش یابد و زمینه تقویت تولید برنج فراهم شود.