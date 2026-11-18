باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ظهر پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ آغاز می شود و با توجه به تعطیلی روز جمعه ۲۹ آبان، تا آخر وقت یکشنبه، یکم آذر به پایان خواهد رسید.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که در قالب طرح «تأمین رفاه» از کیف پول اعتباری استفاده و از بیستم آبان ماه، خرید انجام داده‌اند، میزان خرید از مستمری آنها کسر و مابقی به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارائه راهنمایی است.