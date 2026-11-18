باشگاه خبرنگاران جوان - صدیف بدری گفت: گام‌های عملیاتی مهمی را برای رفع گلوگاه‌های زیرساختی استان برداشته است.

او به ضرورت ایمن‌سازی و تکمیل محور‌های حیاتی استان، تأکید کرد و افزود: در پی پیگیری‌های مستمر ما، اکنون با یک نقشه راه مالی مشخص برای تکمیل بزرگراه اردبیل ـ سرچم رو‌به‌رو هستیم. بر اساس توافقات انجام‌شده، مقرر شده طی ماه‌های آینده عملیات آسفالت ۱۵ کیلومتر از این مسیر به پایان رسیده و این بخش زیر بار ترافیک برود.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در ادامه با جزئیات بیشتری از منابع مالی تخصیص‌یافته گفت: برای ایمن‌سازی مسیر، ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان راهداری تأمین می‌شود. همچنین، تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان از محل سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت نقدی و تهاتر قیر در دستور کار قرار گرفته است که مجموعاً ۱،۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه از فعال‌سازی نقش نظام بانکی خبر داد و افزود: پیش‌بینی شده است که مجموع اعتبارات بانکی برای این پروژه به ۸۰۰ میلیارد تومان برسد؛ این مبلغ از طریق تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان از بانک سینا، ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک ملت و پیگیری مزید ۳۰۰ میلیارد تومان از بانک تجارت در حال نهایی‌سازی است.

بدری همچنین از یک تحول بزرگ در ساختار جاده‌ای این منطقه خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، موضوع احداث آزادراه در مسیر جایگزین گردنه در محور اردبیل ـ سرچم به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر نیز وارد مرحله جدی‌تری شده است. قرار است طی دو هفته آینده، سازوکار مشارکت دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها برای اجرای این طرح بررسی شود. بررسی‌های کارشناسی نشان داده است که احداث این آزادراه از نظر فنی و اقتصادی کاملاً قابل توجیه است.

نماینده مردم اردبیل در ادامه تاکید کرد: پیگیری‌ها برای توسعه شبکه ریلی استان نیز ادامه دارد و در همین راستا، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی مطالعات مربوط به پروژه راه‌آهن اردبیل ـ پارس‌آباد مغان را به‌روزرسانی کند تا امکان درج آن در لایحه بودجه سال آینده فراهم گردد.