باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ایران با ترکیب حمیدرضا طاهرخانی، امین احمدیان و مبین علیپور پس از نمایش‌های قابل توجه و عبور از رقبای خود، به دیدار پایانی راه یافت؛ اما در مسابقه فینال با نتیجه ۳ بر یک برابر تیم روسیه شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

در بخش دختران نیز تیم ملی تنیس روی میز ایران با ترکیب کیمیا رستمی، ماندانا موسوی و الینا ابراهیمی موفق به کسب مدال برنز این رقابت‌ها شد تا نمایندگان کشورمان در هر دو بخش مردان و زنان روی سکو بروند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، کاروان ورزشی ایران تاکنون موفق به کسب ۴ مدال طلا، یک مدال نقره و ۶ مدال برنز شده است.

این رقابت‌ها به میزبانی شهر مسکو و با حضور نمایندگان ۲۱ کشور در حال برگزاری است.