باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ وحید خراسانی را تسلیت گفت.

او در این پیام، به نمایندگی از خود و حزب‌الله، مراتب تسلیت و همدردی خود را به حوزه علمیه قم، دیگر حوزه‌های علمیه و عموم مومنان ابراز کرد.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به خدمات علمی و دینی آیت‌الله خراسانی گفت که وی عمر خود را در راه خدمت به اسلام و مکتب ولایت صرف کرد و با قدرت از مسیر حق دفاع کرد.

دبیرکل حزب‌الله همچنین تاکید کرد که آیت‌الله خراسانی میراث علمی بزرگی شامل پژوهش‌ها، درس‌ها، آثار مکتوب و شاگردانی که نزد او پرورش یافته‌اند، از خود به یادگار گذاشته است؛ میراثی که آثار و برکات آن پس از درگذشت وی نیز تداوم خواهد داشت.

منبع: العهد