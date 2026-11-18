باشگاه خبرنگاران جوان - سید اردشیر رشیدی افزود: در بحث هوشمندسازی شهر سرعین به عنوان پایلوت انتخاب شده و از ۱۷۱ کلاس درس این شهر ۱۱۳ کلاس درس تاکنون هوشمند‌شده و مابقی نیز تا پایان سال تحصیلی امسال به این مجموعه اضافه می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: در دولت چهاردهم بیش از هزار کلاس درس در استان هوشمندسازی شده که ۵۰ درصد مدارس استان اردبیل را شامل می‌شود.

رشیدی افزود: امسال و با شروع سال تحصیلی ۱۳۲ مدرسه در استان با مجهز شدن به پنل‌های ۶۵ اینچی هوشمندشده که ۳۸ میلیارد تومان اعتبار برای خرید این پنل‌ها اختصاص یافته است.

او در مورد کمبود معلم گفت: هزار نفر کمبود نیروی انسانی را در آموزش و پرورش با اضافه تدریس و به‌کارگیری ۵۰۰ بازنشسته و استمرار خدمت آنها پرکردیم و اجازه ندادیم حتی یک کلاس درس بدون معلم باقی بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: ما در استان کمبود معلم داریم، اما از محل ورود دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ استخدام‌ها انجام شده و جبران کسری به انجام رسیده است.

رشیدی در مورد توسعه مدارس تیزهوشان در سطح استان و شهر‌های مختلف گفت: در مناطق قطب نظیر: خلخال، مشگین شهر، پارس آباد و اردبیل ناحیه یک و دو مدارس تیزهوشان فعالیت می‌کند و مابقی مدارس به حالت عادی مدیریت می‌شوند چرا که سیاست دولت چهاردهم حذف تنوع مدارس و یکسان سازی واحد‌های آموزشی در ارائه خدمات است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در مورد بازماندگان از تحصیل نیز افزود: در مقطع ابتدایی در جذب خالص در شش پایه رتبه اول کشور را داریم و جذب ما تا ۹۸.۱۲ درصد است.

رشیدی ادامه داد: پوشش تحصیلی کل مقطع ابتدایی در استان با این رقم مطلوب ارزیابی شده و رتبه سوم را به دست آوردیم.

او گفت: در دوره اول متوسطه پوشش تحصیلی ما بالاتر از میانگین کشوری ۹۴.۹۸ و در مقطع متوسطه دوم این رقم به ۸۳.۷ رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه بیان کرد: با شناسایی افراد بازمانده از تحصیل تلاش ما بر این است تا آنها را در مقاطع متوسطه اول و دوم جذب دبیرستان‌ها کنیم که البته بخشی از این دانش آموزان در حوزه‌های علمیه و مدارس بزرگسالان تحصیل می‌کنند.

منبع: آموزش و پرورش