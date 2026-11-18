باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی فعله‌گری با اشاره به سوالات مودیان محترم مالیاتی در خصوص احتمال تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اظهار داشت: با توجه به اینکه این مهلت در گذشته مجموعاً طی دو مرحله (دو تا دو ماهه) تمدید شده است، دروه‌ای برای تمدید مجدد آن وجود ندارد و خواهش ما از مودیان عزیز این است که تسلیم اظهارنامه یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

وی با اشاره به مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ تصریح کرد: در فرم‌ها و تبصره ماده ۱۰۰ بارگذاری‌شده در سامانه، تخفیفات، تشویقات و تسهیلات قابل‌توجهی برای مودیان محترم لحاظ شده است که مودیان می‌توانند با مراجعه به سامانه، میزان تشویق و تسهیلات اعطایی به خود را مشاهده کنند.

هدف این است که با کاهش تکالیف مالیاتی، مودیان بتوانند با آرامش و به راحت‌ترین شکل ممکن تکالیف قانونی خود را انجام دهند؛ لذا تکمیل و تسلیم فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ بهترین گزینه در این زمینه است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات و تخصیص مالیات پرداختی به پروژه‌های عمرانی در دست اقدام استان، از مشارکت و همکاری بسیار خوب مودیان کردستانی تقدیر کرد و گفت: آمار تفکیکی و نهایی مشارکت مودیان به محض پایان مهلت تسلیم اظهارنامه به اطلاع عموم خواهد رسید.

فعله‌گری با تأکید بر لزوم تداوم این مشارکت ارزشمند یادآور شد: مودیان گرامی می‌توانند لیست کامل و مشروح پروژه‌های عمرانی قابل رویت در سامانه را مشاهده کنند؛ پروژه‌هایی نظیر احداث دانشکده در سقز، بازسازی راه سنندج - مریوان - باشماق، آبرسانی به دیواندره و سایر طرح‌های مهم استانی که به عنوان پروژه‌های نشان‌دار مطرح هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، از مجموع طرح‌های بارگذاری‌شده در سامانه، تاکنون حدود چهار پروژه با مشارکت و همراهی خوب مودیان به مرحله تکمیل و تأمین اعتبار کامل رسیده و سه طرح دیگر در دست اجراست.