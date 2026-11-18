باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از پیامدهای کمبود پزشک در نظام سلامت اظهار کرد: «وقتی پزشک به دلیل کمبود نیروی انسانی ناچار است روزانه ده‌ها بیمار را ویزیت کند، باید پرسید هزینه این وضعیت را چه کسی می‌پردازد؟ پزشک، بیمار یا خانواده‌ای که انتظار دریافت خدمات درمانی باکیفیت دارد؟»

گودرزی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «وقتی در برنامه هفتم برای ارتقای سرانه پزشک هدف‌گذاری شده است، هر تصمیمی درباره کاهش ظرفیت پذیرش باید با این هدف سنجیده شود. نمی‌توان از یک طرف برای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی هدف تعیین کرد و از طرف دیگر، بدون ارائه محاسبات شفاف و برنامه جایگزین، ظرفیت تربیت پزشک را کاهش داد. اگر قرار است مسیر اجرای برنامه تغییر کند، باید مبنای کارشناسی و نسبت آن با تکالیف قانونی روشن باشد.»

وی ادامه داد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ظرفیت پذیرش باید حق مردم در دسترسی به خدمات سلامت را در نظر بگیرد. مسئله فقط تعداد پذیرفته‌شدگان کنکور نیست؛ تصمیم امروز بر دسترسی مردم به پزشک در سال‌های آینده اثر می‌گذارد. انتظار می‌رود این شورا درباره مبانی تصمیم‌های خود و نسبت آنها با اهداف برنامه هفتم شفاف‌سازی کند و اجازه ندهد اختلاف‌نظرهای دستگاهی، اجرای اهداف تعیین‌شده برای سلامت مردم را مخدوش کند.»

وقتی آمار مبنای تصمیم است، باید دقیق و شفاف باشد

این نماینده مجلس با اشاره به اختلاف‌های مطرح‌شده درباره محاسبات تعداد و سرانه پزشکان گفت: «تصمیم درباره ظرفیت پذیرش باید بر پایه آمار دقیق پزشکان، میزان خروج سالانه آنان از چرخه خدمت و نیازهای آینده کشور باشد. اگر در آمار پایه یا نحوه محاسبه خروج پزشکان اشکالی وجود داشته باشد، برآورد نیاز آینده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است سیاست‌گذاری را از هدف اصلی دور کند.»

گودرزی افزود: «وزارت بهداشت باید محاسبات خود را به‌صورت شفاف ارائه کند و توضیح دهد که با لحاظ بازنشستگی، مهاجرت، خروج از حرفه و افزایش نیازهای ناشی از سالمندی جمعیت، چه تعداد پزشک برای سال‌های آینده لازم است. همچنین باید روشن شود که اهداف کمی برنامه هفتم با چه روندی قرار است محقق شوند. نمی‌توان با اعداد و برآوردهای مورد اختلاف، تصمیمی گرفت که آثار آن سال‌ها بر نظام سلامت باقی بماند.»

استانداردهای آموزشی باید به‌روز شوند، نه اینکه به مانع دائمی تبدیل شوند

گودرزی با انتقاد از اتکای صرف به معیارهای قدیمی برای تعیین ظرفیت پزشکی اظهار کرد: «اگر معیارهای چند دهه قبل همچنان مبنای تعیین ظرفیت هستند، باید مشخص شود کدام بخش از آنها با شرایط امروز تناسب دارد و چه اقدامی برای بازنگری در آنها انجام شده است. توسعه بیمارستان‌ها و تجهیزات، ارتقای تخت‌های بیمارستانی به تخت آموزشی، جذب اعضای هیئت علمی و استفاده بهتر از ظرفیت مراکز درمانی باید در محاسبات دیده شود.»

وی تأکید کرد: «هیچ‌کس از افزایش ظرفیت بدون استاد و آموزش بالینی کافی دفاع نمی‌کند؛ اما استانداردها باید مبنای ارتقای کیفیت باشند، نه توجیهی برای کنار گذاشتن هدف تربیت نیروی انسانی. وزارت بهداشت باید برای رفع کمبودهای آموزشی برنامه زمان‌بندی‌شده ارائه کند و گزارش دهد که هر مانع چگونه و در چه زمانی برطرف خواهد شد.»