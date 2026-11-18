باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهربانو عجمی و هادی جعفری، فعالان حوزه نوشت‌افزار، در گفت‌وگو با برنامه امروز البرز، این صنعت را نه تنها یک حوزه اقتصادی، بلکه نقطه تلاقی سه رکن مهم «هویت ملی»، «اقتصاد و اشتغال» و «آموزش» دانستند.

تنوع محصولات و بهبود کیفیت؛ محرک اصلی تقاضا

هادی جعفری با اشاره به تحولات مثبت در بازار نوشت‌افزار، اظهار داشت: «در سال جاری، شاهد افزایش چشمگیر تنوع محصولات و رقابت میان فعالان این حوزه هستیم که این امر به نفع مصرف‌کننده تمام شده است. طراحی محصولات داخلی نیز با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو بوده و تنوع رنگ و طرح در اقلامی مثل دفتر و مدادرنگی، جذابیت بسیار زیادی برای دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر بهبود کیفیت محصولات ایرانی، افزود: «میزان اعتماد مصرف‌کنندگان به تولیدات داخلی افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که استقبال خانواده‌ها از نمایشگاه‌های نوشت‌افزار نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شود.»

نوشت‌افزار؛ ابزاری برای انتقال فرهنگ

شهربانو عجمی نیز با تمرکز بر جنبه‌های فرهنگی این صنعت، گفت: «نوشت‌افزار ایرانی می‌تواند بستری برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ و هویت ملی باشد. وقتی دانش‌آموزان در محیط مدرسه از محصولات داخلی استفاده می‌کنند، پیوند آن‌ها با هویت فرهنگی کشور تقویت می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به تلاش برای حذف واسطه‌ها، افزود: «هدف ما از برگزاری نمایشگاه‌ها، برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا خانواده‌ها بتوانند با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، کالای ایرانی را تهیه کنند.»

پیوند کتاب و نوشت‌افزار با فرهنگ مطالعه

در ادامه این گفت‌وگو، شهربانو عجمی با معرفی اثر خود تحت عنوان «جشنواره اقوام ایرانی»، بر اهمیت مطالعه و نقش خانواده‌ها در تربیت فرهنگی فرزندان تأکید کرد. وی اظهار داشت: «کتاب‌ها حاصل اندیشه و تجربه هستند و خانواده‌ها باید با ایجاد عادت مطالعه در کودکان، بستر رشد فکری آن‌ها را فراهم کنند.

این برنامه که با حضور کتابخانه سیار استان البرز به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی همراه بود، بر ضرورت حمایت از تولیدات ملی و ترویج فرهنگ مطالعه در میان نسل جدید تأکید کرد.