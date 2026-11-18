باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «طلوع ماه» در قسمت جدید خود میزبان استاد محمدعلی تقدیسی، طراح فرش، خواهد بود تا در گفت‌وگویی با داریوش ارجمند، درباره فرش ایرانی و ابعاد هنری و فرهنگی این هنر اصیل و ماندگار به بحث و تبادل نظر بپردازد.

برنامه «طلوع ماه» در هر قسمت به میزبانی داریوش ارجمند، میزبان یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و علمی ایران می‌شود و با این چهره‌های برجسته درباره رشته تخصصی، تجربیات و دیدگاه‌های آنان گفت‌و‌گو می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل، جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.