باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ندا شاه‌محمدی، کتابدار برتر کشوری و مربی شاهنامه‌خوانی، با اشاره به نقش کلیدی کتابخانه تخصصی «قاصدک» در توسعه فرهنگ کتابخوانی، اظهار داشت که این مجموعه با تمرکز بر نیازهای روانی و آموزشی کودکان، فضایی فراتر از یک سالن مطالعه ساده فراهم کرده است.

فضای طراحی‌شده برای دنیای کودکان

شاه‌محمدی با اشاره به اینکه قاصدک تنها کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در استان البرز است، افزود: «طراحی این کتابخانه کاملاً بر پایه نیازهای کودکان انجام شده است. ما در این مرکز فضاهایی نظیر مکتب، اتاق قصه‌گویی، عروسک‌بازی، بخش بازی، کارگاه‌های آموزشی و حتی بخش ویژه‌ای برای مادر و کودک در نظر گرفته‌ایم تا تجربه حضور در کتابخانه برای آن‌ها لذت‌بخش باشد.

وی با اشاره به گسترش فیزیکی این کتابخانه در سال جاری، گفت: «با حمایت مسئولان، فضای قاصدک توسعه یافته و اکنون با استقبال گسترده‌ای از سوی خانواده‌ها در شهرستان فردیس و حتی مناطق دورتر استان مانند گرمدره، کرج و حصار روبه‌رو هستیم.

توسعه فرهنگ مطالعه؛ فراتر از امانت کتاب

این مربی شاهنامه‌خوانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد کتابخانه‌ها، افزود: «فعالیت کتابخانه‌ها نباید تنها به امانت دادن کتاب محدود شود. ما در قاصدک با برگزاری کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی، حافظ‌خوانی، کارگاه‌های هنر، نویسندگی و همچنین نشست‌های تعاملی با نویسندگان، تلاش می‌کنیم تا محیطی پویا برای رشد فکری کودکان ایجاد کنیم.

شاه‌محمدی همچنین به چالش‌های تأمین منابع کتاب اشاره کرد و از خیران و علاقه‌مندان خواست برای رفع خلاءهای موجود در تأمین کتاب و تجهیزات، با این مراکز همکاری کنند تا کیفیت خدمات ارائه شده به نسل آینده ارتقا یابد.

افتخارات و چشم‌انداز پیش رو

این فعال فرهنگی که از سال ۱۴۰۲ عنوان «کتابدار برتر کشور» را از آن خود کرده است، با اشاره به موفقیت‌های کتابخانه قاصدک، از نیاز به گسترش این الگو در سایر نقاط استان خبر داد. وی گفت: «اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، می‌توان مدل کتابخانه‌های تخصصی و موضوعی را در سایر شهرستان‌ها نیز اجرا کرد تا دسترسی همه کودکان به این خدمات با محدودیت جغرافیایی روبه‌رو نباشد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های گسترده‌تر کتابخانه‌های عمومی استان از جمله راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار و کاروان‌های کتاب، بر اهمیت حمایت‌های دولتی و مردمی برای تداوم این مسیر تأکید کرد.