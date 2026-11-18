باشگاه خبرنگاران جوان - «پیچ آخر» با نگاهی به ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی کشور، تلاش دارد ایده‌ها و توانمندی‌های جوانان ایرانی را در قالب رقابتی تلویزیونی به مخاطبان معرفی کند.

این مجموعه با بهره‌گیری از رقابت اینوتکس‌پیچ ۲۰۲۶، میزبان ۱۳ تیم منتخب از ۹ استان کشور است که در دو مرحله به ارائه ایده‌ها، محصولات و توانمندی‌های خود می‌پردازند.

«پیچ آخر» با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و کارآفرینی و معرفی ظرفیت‌های جوانان خلاق ایرانی، با همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همکاری پارک فناوری پردیس، در گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما تولید شده است.

این برنامه پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود و بازپخش آن سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

منبع: شبکه یک سیما