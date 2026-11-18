باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، امروز چهارشنبه خواستار تقویت روابط دوجانبه پکن و مسکو در ابعاد سیاسی و نظامی شد.

این اظهارات در جریان دیدار او با ولادیمیر پوتین، همتای روسی‌اش، در شهر شنژن چین مطرح شد. رسانه‌های رسمی چین گزارش دادند که این دیدار برگزار شده است.

خبرگزاری رسمی شینهوا به نقل از رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که او بر ضرورت تقویت ارتباطات و همکاری میان دولت‌ها، پارلمان‌ها، ارتش‌ها و احزاب سیاسی دو کشور تاکید کرده است تا توافق‌های حاصل‌شده میان رهبران دو کشور به‌طور موثر اجرا شوند.

در همین حال، ولادیمیر پوتین نیز تاکید کرد که «هماهنگی روسیه و چین در سیاست خارجی به‌طور مستمر و در مسیری مثبت پیش می‌رود».

پوتین در آغاز مذاکرات خود با شی جین‌پینگ گفت که «همکاری میان روسیه و چین در راستای منافع مردم دو کشور به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است».

او افزود: «در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی کنونی، ما رویکردی سازنده برای شکل‌دهی به نظام جهانی چندقطبی و عادلانه‌تر در پیش گرفته‌ایم.»

این دیدار در آستانه نشست سه‌جانبه‌ای برگزار می‌شود که قرار است فردا پنجشنبه، ۱۹ نوامبر، با حضور روسای جمهور چین و روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شهر شنژن چین برگزار شود.

این نشست‌ها در حاشیه اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) برگزار می‌شود که برای روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر جاری برنامه‌ریزی شده است.

از سوی دیگر، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد که سه رئیس‌جمهور درباره «حفظ صلح جهانی و تقویت ثبات راهبردی در روابط میان قدرت‌های بزرگ، گفت‌وگویی عمیق» خواهند داشت. وی این دیدار را «دارای اهمیت تاریخی» توصیف کرد.

همچنین کرملین روسیه از برگزاری رایزنی‌های فشرده برای تدوین متن بیانیه مشترکی خبر داد که قرار است پس از دیدار آتی میان ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ منتشر شود.

کرملین در اظهارات خود بر اهمیت راهبردی این نشست تاکید کرد و گفت انتظار می‌رود مذاکرات انجام‌شده تاثیر قابل‌توجهی بر تحولات جهانی داشته باشد.

منبع: المیادین