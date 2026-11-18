باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ پاسدار غلامعلی احمدی جابری در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، ضمن تبریک این مناسبت به بسیجیان و ملت شریف ایران اسلامی، با اشاره به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین اظهار کرد: امام راحل با دوراندیشی و شناخت دقیق از آینده انقلاب اسلامی، بسیج را به‌عنوان نهادی مردمی و مقتدر برای صیانت از انقلاب و تأمین امنیت کشور بنیان‌گذاری کردند؛ نهادی که ضرورت حضور و نقش‌آفرینی آن محدود به یک مقطع تاریخی نبود و برای همه ادوار انقلاب اسلامی پیش‌بینی شده بود.

او با اشاره به آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال و تأکید قرآن کریم بر آمادگی و تجهیز در برابر دشمنان افزود: بسیج در طول ۴۷ سال حیات پربرکت خود، کارنامه‌ای درخشان در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی داشته و در میدان‌های جنگ سخت، نیمه‌سخت و نرم همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح نقش‌آفرینی کرده است.

بسیج؛ پشتوانه مردمی دفاع از انقلاب در برابر توطئه‌های دشمن

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به توطئه‌های دشمنان انقلاب در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان، به‌ویژه آمریکای جنایتکار، از همان ابتدا با ایجاد جریان‌های تجزیه‌طلب، اختلافات قومی و قبیله‌ای و حمایت از گروهک‌های تروریستی و برانداز، به دنبال ضربه‌زدن به انقلاب نوپای اسلامی بودند؛ اما حضور آگاهانه و مقتدرانه بسیجیان موجب خنثی‌شدن بسیاری از این توطئه‌ها شد.

احمدی جابری با اشاره به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی، حضور گسترده مردم در قالب نیروهای بسیجی و در کنار ارتش و سپاه، یکی از عوامل اصلی پیروزی ملت ایران در برابر رژیم بعث عراق بود. در عملیات‌های بزرگی همچون ثامن‌الائمه (ع) و بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر قهرمان، بسیجیان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند.

او با یادآوری تعبیر ماندگار امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بسیج لشکر مخلص خداست»، این جمله را یکی از زیباترین توصیف‌ها از جایگاه و منزلت بسیج دانست و افزود: این شجره طیبه پس از دوران دفاع مقدس نیز در مقابله با فتنه‌ها، گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق و شمال غرب کشور، گروهک پژاک و جریان تروریستی داعش و همچنین مقابله با گروهک جیش‌الظلم، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته است.

تأمین امنیت پایدار با تکیه بر ظرفیت مردمی بسیج

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز با تأکید بر نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند بسیج، تأمین امنیت با تکیه بر نیروی مردمی و بدون چشمداشت مادی است. امروز بسیاری از کشورهای جهان میلیاردها دلار برای تأمین امنیت هزینه می‌کنند، اما بسیج به‌عنوان یک نیروی مردمی و برخاسته از بطن جامعه، با کمترین هزینه و بیشترین انگیزه در میدان حضور دارد.

او با اشاره به اهمیت امنیت به‌عنوان یکی از نعمت‌های اساسی جامعه افزود: امنیت و سلامت از جمله نعمت‌هایی هستند که ارزش آن‌ها زمانی بیشتر درک می‌شود که در معرض تهدید قرار بگیرند. جمهوری اسلامی ایران با وجود حجم گسترده تهدیدات و دشمنی‌ها، به پشتوانه حضور مردم و ظرفیت عظیم بسیج از امنیتی پایدار برخوردار است.

احمدی جابری همچنین به نقش بسیج در عرصه جنگ نرم اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، خدمات اجتماعی، امدادرسانی در حوادثی همچون سیل و زلزله، مقابله با بیماری کرونا، تأمین جهیزیه و لوازم‌التحریر، فعالیت گروه‌های جهادی و راه‌اندازی گشت‌های محله‌محور برای ارتقای امنیت محلات، بخشی از اقدامات بسیج در این عرصه است. این فعالیت‌ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن نقش مؤثری داشته است.

او با اشاره به شعار محوری امسال هفته بسیج، «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان»، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تلاش شده است برنامه‌های امسال با رویکرد استکبارستیزی، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شود.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز افزود: در همین راستا، یک‌هزار و ۴۳۲ برنامه در مجموع ناحیه، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، محلات و اقشار مختلف پیش‌بینی شده است که شامل ۱۱ برنامه ابتکاری ویژه این ناحیه، ۴۵ برنامه شاخص و یک‌هزار و ۳۷۶ برنامه محله‌محور است.

او ادامه داد: محوریت بخش قابل توجهی از برنامه‌ها، تجمعات شبانه مردمی در میادین و خیابان‌ها با تأکید بر شعار «جان‌فدای ایران» است که بسیجیان در برگزاری و پشتیبانی از آن‌ها نقش‌آفرینی خواهند کرد.

احمدی جابری، جهاد تبیین و تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشریح ابعاد جنگ تحمیلی و تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را از دیگر محورهای برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و افزود: آموزش‌های رزمی و نظامی در میادین، پایگاه‌ها، حسینیه‌ها و مساجد و همچنین خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، از دیگر اولویت‌های این هفته است.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و بصیرتی

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز در تشریح برنامه‌های شاخص هفته بسیج گفت: برگزاری برنامه میقات صالحین در شبستان حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، برپایی میزهای خدمت در محلات و مصلی، مسابقات بزرگ فوتسال، همایش تجلیل از فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و آموزش سلاح در میادین از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

او، برگزاری همایش تکریم همسران و مادران شهدا به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، یادواره شهدای بسیج شهر شیراز در سوم آذرماه، هشتمین رویداد تولید محتوا، تشکیل زنجیره انسانی از میدان قهرمانان تا میدان آزادی، شب شعر و اکران فیلم‌های ارزشی و دفاع مقدس در مساجد، حسینیه‌ها و میادین را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

احمدی جابری با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، برگزاری نمایشگاه جوانی جمعیت، نمایشگاه دستاوردهای بسیج، مسابقات «میدان‌یار»، جشنواره سرود بسیج، گلباران قبور مطهر شهدا و اعزام کاروان‌های راهیان نور را نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

او افزود: در حوزه راهیان نور، ۱۴ مدرسه برای مشارکت در این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند و با وجود محدودیت‌های موجود، اعزام پنج دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز همچنین از تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام در پارک شهرک شهید مطهری خبر داد و گفت: این مراسم در آستانه هفته بسیج برگزار می‌شود و انتظار داریم اصحاب رسانه با اطلاع‌رسانی شایسته، زمینه حضور پرشور مردم در این برنامه معنوی را فراهم کنند.

خدمت‌رسانی به محرومان؛ از مرمت منازل تا توزیع جهیزیه

احمدی جابری با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم از مأموریت‌های محوری بسیج است، اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج در طول سال اقدامات ارزشمندی در زمینه محرومیت‌زدایی و حمایت از اقشار نیازمند انجام داده‌اند که در هفته بسیج نیز با قوت ادامه خواهد داشت.

او، ساخت منزل عالم در روستای دهک، توزیع جهیزیه میان خانواده‌های نیازمند، مرمت و بازسازی منازل محرومان و توزیع پوشاک و کفش را از جمله این اقدامات دانست و افزود: با همکاری شهرداری شیراز، شورای اسلامی شهر و کمیته محرومیت‌زدایی، در سال جاری نزدیک به ۴۰ منزل متعلق به خانواده‌های محروم در نقاط مختلف کلان‌شهر شیراز مرمت و بازسازی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی در مناسبت‌هایی همچون شب یلدا و پایان سال خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، بخشی از مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند را برطرف کنیم.

ارائه خدمات پزشکی به بیش از ۱۶ هزار نفر

او با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی پزشکی اظهار کرد: در یکی از اردوهای بزرگ پزشکی که با همکاری نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان در مناطق مختلف از خدمات ویزیت، معاینه و درمان بهره‌مند شدند.

احمدی جابری ادامه داد: این خدمات در حوزه‌های مختلف پزشکی، به‌ویژه چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی و سایر تخصص‌ها، در مناطقی از جمله روستاهای کفری، ظفرآباد، قیدزرد و پورجان و شهرک زیباشهر ارائه شد و رضایت‌مندی خوبی نیز به همراه داشت.

او همچنین از برگزاری اردوی جهادی پزشکی در شهرستان لامرد خبر داد و گفت: در این برنامه که توسط گروه جهادی پزشکی ناحیه بقیه‌الله (عج) اجرا شد، یک‌هزار و ۹۴۵ نفر از شهروندان و هم‌استانی‌ها تحت مراقبت، ویزیت و درمان قرار گرفتند.

آزادی ۲۵ زندانی جرائم غیرعمد و توزیع هزاران بسته حمایتی

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز با اشاره به اقدامات حمایتی بسیج در حوزه اجتماعی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه آزادی ۲۵ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد و بدهکاران اقتصادی فراهم شده است که این اقدام از جمله فعالیت‌های ارزشمند در راستای بازگشت این افراد به آغوش خانواده‌هایشان به شمار می‌رود.

او افزود: در حوزه حمایت معیشتی نیز تاکنون ۲ هزار و ۲۱۸ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

احمدی جابری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: در ابتدای سال تحصیلی جاری و در آستانه هفته دفاع مقدس، پنج‌هزار و ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد که از این تعداد، سه‌هزار و ۵۰۰ بسته در چارچوب برنامه‌های هفته دفاع مقدس اختصاص یافت.

او همچنین از اجرای برنامه نذر خون و اهدای خون با همکاری سازمان انتقال خون خبر داد و اظهار کرد: با توجه به کاهش ذخایر خونی استان، تعدادی از حوزه‌های مقاومت بسیج برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه اعلام آمادگی کرده‌اند تا بسیجیان با حضور در مراکز انتقال خون، بخشی از نیاز بیماران را تأمین کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بازدید از مناطق آسیب‌دیده و یادمان شهدای حوادث اخیر در میناب و لامرد گفت: اعزام گروه‌هایی از مردم و بسیجیان به این مناطق نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن ادای احترام به مقام شهدای مظلوم، یاد و خاطره آنان زنده نگه داشته شود.

او در پایان با تأکید بر نقش محوری مردم در حفظ و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: بسیج همواره برخاسته از متن مردم و در خدمت مردم بوده و با تکیه بر روحیه ایثار، مقاومت و جهاد، در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای صیانت از ایران اسلامی و خدمت به محرومان و مستضعفان تلاش خواهد کرد.