باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت اطلاعات امروز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نکاتی را با عنایت به اقتضائات شرایط جنگی و در جریان بودن بررسی اصلاحیه مربوط به قانون وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که بدین شرح است:

۱. به مدد الهی، مجموعه وزارت اطلاعات در پنجمین دهه حیات پربرکت و بالنده شجره تناور و طیبه انقلاب و نظام مقدس اسلامی، به رغم شهادت جمعی از اسطوره‌ها و ستارگان فروزان عرصه گمنامی به ویژه «وزیر پر تلاش و جانباز با سابقه اطلاعات حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب (رضوان الله تعالی علیه)» برپایه تعالیم و آموزه‌های الهی امامین انقلاب (اعلی الله مقامهما الشریف) و در تبعیت محض از فرامین و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و ملهم از پیام و صلای حیات‌بخش شهیدان، با ساختار و بنیانی سترگ و مستحکم، آمادگی کامل خود را برای پیشبرد اهداف و مقاصد عالیه و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و خدمتگزاری به ملت مبعوث و ولایتمدار اعلام می‌دارد.

۲. در وزارت اطلاعات، نگاه به افق تمدن‌ساز مهدوی و نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران همواره مطمح نظر سیاستگذاری‌های راهبردی و امنیتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.

۳. طی روز‌های اخیر، گروه‌هایی از آحاد و اقشار مردم انقلابی و برخی از اعضای هیأت رئیسه، کمیسیون‌های ذی‌ربط و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه شخص جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس ضمن ابراز لطف و محبت نسبت به سربازان گمنام و خواهران و برادران انقلابی خویش در وزارت، اهتمام ویژه‌ای به پیگیری دقیق امور مربوط به وزارت اطلاعات در تعیین وزیر جدید و اصلاح ساختاری آن داشته‌اید که با اغتنام فرصت، مراتب تشکر و قدردانی متقابل را از لطف و محبت جنابعالی و دیگر بزرگواران و عزیزان انقلابی در مجلس به سربازان گمنام، ابراز داشته و آن را در راستای تحکیم مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پاس می‌داریم.

۴. وزارت اطلاعات ضمن تشکر از مباحث مطروحه در جلسه علنی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و بیانات ملاطفت آمیز و انقلابی جنابعالی، در راستای تسریع در اثربخشی حداکثری طرح یک فوریتی مصوب مجلس، آمادگی کامل خود را برای همکاری و کار کارشناسی دقیق و موشکافانه به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تقنین در راستای اعتلای مأموریت‌ها و مجاهدت‌های خاموش و خالصانه‌ی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد وزارت اعلام می‌دارد.

۵. بدون تردید دشمنان قسم خورده این آب و خاک، به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم پلید و اذناب و مزدوران وطن فروش آنها، در افق فراروی پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، فصل جدیدی از مصاف بی‌امان اطلاعاتی را با طراوت و نشاطی انقلابی‌تر و هوشمندانه‌تر شاهد خواهند بود.

۶. وزارت اطلاعات در ماه هشتم بعثت انقلابی و ققنوس وار ملت بزرگ ایران، با تجدید عهد و میثاق دیرین خود با ولی نعمتان انقلاب و با تأکید بر حفظ و استمرار همبستگی و اتحاد مقدس ولایی در میان آحاد مختلف مردم و نیرو‌های مدافع انقلاب، همچنان داغدار و مترصد انتقام خون به‌ناحق ریخته شده‌ی قائد عظیم القدر شهید و شهدای والامقام از فرماندهان غیور و کادر‌های نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، کودکان معصوم و شهید میناب و لامرد و اسطوره‌های جان بر کف مردمی در جای جای میهن در خون تپیده و ستارگان فروزان به خون نشسته‌ی عرصه‌های گمنامی (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) می‌باشد و در این راه با استعانت از درگاه لایزال الهی و توسل به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) عزم جزم خود را معطوف به «سلب امنیت از دشمنان داخلی و خارجی و ارزانی داشتن آن به عموم هموطنان» خواهد کرد.