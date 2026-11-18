باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی لنگری، تولیدکننده یراق‌آلات کابینت و دکوراسیون، در گفت‌وگو با برنامه امروز البرز، از روند رشد فعالیت‌های صنعتی خود و نقش این مجموعه در تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات خبر داد.

رشد چشمگیر اشتغال در طی یک دهه فعالیت

لنگری با اشاره به آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۰، اظهار داشت: «فعالیت صنعتی ما با تولید ریل تاشوی کابینت و با بهره‌گیری از تنها ۲۰ نیروی کار آغاز شد، اما امروز با گسترش فعالیت‌ها، تعداد نیروهای شاغل مستقیم در این مجموعه به ۳۲۰ نفر رسیده است.» وی افزود که این توسعه فعالیت‌ها، علاوه بر اشتغال مستقیم، حدود ۲۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را نیز در زنجیره تولید و توزیع ایجاد کرده است.

این تولیدکننده با اشاره به پیشرفت‌های فنی مجموعه خود، اظهار کرد: «در سال ۱۳۹۸، تولید یک محصول تخصصی صنعتی را آغاز کردیم که در زمان عرضه، از نخستین نمونه‌های تولید شده در سطح خاورمیانه محسوب می‌شد. در حال حاضر، محصولات این مجموعه توانسته‌اند حدود ۳۵ درصد از نیاز بازار داخلی در این حوزه را تأمین کنند.

لنگری با تأکید بر کیفیت محصولات تولید داخل در رقابت با نمونه‌های خارجی، گفت: «کیفیت محصولات ما در سطح بالاتری از نمونه‌های وارداتی (چینی) قرار دارد و همین موضوع همراه با ارائه ۵ سال ضمانت تعویض رایگان، باعث جلب رضایت مشتریان شده است.

گسترش بازار از نیاز داخلی تا صادرات

این تولیدکننده با بیان اینکه فعالیت‌های صادراتی مجموعه از سال ۱۳۹۳ آغاز شده، افزود: «محصولات ما در بازارهای بین‌المللی از جمله ترکیه، پاکستان و عراق مورد استقبال قرار گرفته است.

لنگری در پایان ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای صنعتی برای تداوم اشتغال‌زایی، خاطرنشان کرد که مجموعه وی به‌طور مستمر در حال جذب نیروی انسانی جدید برای تکمیل ظرفیت‌های تولیدی خود است.