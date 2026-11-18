باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد رضاخانی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، در گفتگو با برنامه امروز البرز، از چالش‌های جدی پیش روی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این استان پرجمعیت خبر داد. وی با اشاره به وضعیت موجود، اعلام کرد که با وجود فعالیت ۷۸ کتابخانه عمومی و ۱۲۰ نقطه خدمتی در سطح استان، دسترسی شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

شکاف میان زیرساخت و جمعیت

رضاخانی با ارائه آماری از وضعیت فرهنگی استان، اظهار داشت: «در حال حاضر مجموع زیربنای کتابخانه‌های البرز حدود ۲۸ هزار مترمربع است که در آن بیش از ۱ میلیون و ۳۴۶ هزار جلد کتاب نگهداری می‌شود. اما واقعیت این است که این امکانات با جمعیت بیش از سه میلیون نفری استان همخوانی ندارد و برای رسیدن به استانداردهای لازم، ظرفیت‌های موجود باید تقریباً دو برابر شود.

وی همچنین به کمبود جغرافیایی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: «یکی از چالش‌های جدی، عدم تمرکز یکسان خدمات در تمامی شهرستان‌هاست. به عنوان نمونه، شهرستان طالقان تا همین مدت کوتاه نخستین کتابخانه خود را افتتاح کرده است، در حالی که در کرج نیز به دلیل تراکم بالای جمعیت، کمبود فضای کتابخانه‌ای همچنان یکی از مسائل مبرم است.»

بازتعریف نقش کتابخانه؛ از امانت کتاب تا مرکز آموزش

این مسئول با اشاره به تغییر الگوی رفتاری نسل جدید، از ضرورت تغییر رویکرد کتابخانه‌ها سخن گفت. وی افزود: «کاهش مراجعه نوجوانان و جوانان به کتابخانه‌ها نباید به معنای رها کردن این گروه باشد؛ بلکه ما باید با علت‌یابی و بازتعریف خدمات، کتابخانه‌ها را برای نسل جدید جذاب کنیم.

رضاخانی تأکید کرد که کتابخانه‌های مدرن نباید تنها به امانت کتاب و سالن مطالعه محدود شوند، بلکه باید به عنوان «مراکز آموزش مادام‌العمر» و بستری برای ارائه خدمات متنوع فرهنگی و آموزشی عمل کنند.

تمرکز بر کتابخانه‌های تخصصی کودک

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی البرز با اشاره به نمونه‌های موفق، از نقش کلیدی کتابخانه‌های تخصصی در جذب کودکان یاد کرد و گفت: «کتابخانه "قاصدک" در فردیس با بهره‌گیری از کتابداران متخصص و برگزاری برنامه‌هایی نظیر قصه‌گویی و شاهنامه‌خوانی، توانسته است فضای مناسبی برای انس بیشتر کودکان با کتاب فراهم کند. هدف ما این است که در کتابخانه‌های جدید نیز با استفاده از تجهیزات نوین، فضایی جذاب برای نسل جوان ایجاد کنیم.