باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه تاکید کرد که کشورش حتی اگر دیگران در برابر «ظلم اسرائیل در نوار غزه» سکوت کنند، در برابر آن سکوت نخواهد کرد.

اردوغان این اظهارات را در سخنرانی خود در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در آنکارا بیان کرد. او افزود: «ما مسلمانان باید اقدام کنیم و برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل تلاش کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه ادامه داد: «هر روز در برابر چشمان جهانیان، کشتار، ترور، گرسنگی دادن و نقض حقوق در غزه ادامه دارد؛ غزه‌ای که اسرائیل آن را به بزرگ‌ترین اردوگاه بازداشت جهان تبدیل کرده است.»

اردوغان با تاکید بر موضع ترکیه در قبال غزه گفت: «حتی اگر دیگران چشمان خود را ببندند و گوش‌هایشان را بر این واقعیت بگیرند، ما در برابر این ظلم در غزه سکوت نخواهیم کرد.»

منبع: آناتولی