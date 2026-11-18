باشگاه خبرنگاران جوان - سردار معظمی گودرزی درباره فعالیت برخی از کانال‌های غیررسمی، گفت: برخی از کانال‌های غیررسمی به دلیل نشر اکاذیب، باج‌گیری و اقداماتی که واجد وصف مجرمانه هستند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد شکایت‌های متعددی قرار گرفته‌اند که ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به دلیل موارد فوق فعالیت آنها فعلا مسدود شده است.

او در ادامه با اعلام حمایت تمام قد از اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد شکل‌گیری پدیده شومی به نام «باج نیوزها» هستیم که در بسیاری از ارکان اقتصادی کشور فعال و ضمن ارتباط گیری نامتعارف با برخی مدیران به دنبال منافع مالی و تسویه حساب در رقابت‌های ناسالم هستند.

وی ادامه داد: برخی از این باج نیوز‌ها در صنعت پتروشیمی، فولاد، بانک‌ها، خودرو، بیمه و ایرلاین‌ها به چشم می‌خورند که تاکنون پرونده‌های متعددی در مراجع قانونی تشکیل و تحت رسیدگی است. در برخی موارد این اشخاص ضمن دستیابی به اطلاعات مالی، نقض حریم خصوصی مدیران و موضوعات خانوادگی آنان، تحت عناوین مختلف و گاهاً به‌صورت رسمی (تحت عنوان مشاور رسانه‌ای) مبادرت به باج‌گیری کانال‌های مالی غیرشفاف می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان گفت: با هماهنگی صورت گرفته با دادستان تهران، تعیین شعباتی خاص برای این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. انتظاری که از مدیران دستگاه‌های مختلف داریم این است که از همکاری با این گونه افراد خودداری کرده و با اعتماد به قانون از این "باج‌نیوزها" در مراجع ذی‌صلاح شکایت کنند.

منبع: ایسنا