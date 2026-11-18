باشگاه خبرنگاران جوان- آذرعسکر پور- سید حجت الله موسوی قوام با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۶ مددجوی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند، گفت: این تعداد زندانی جرایم غیر عمد با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.

وی افزود: این تعداد زندانی با کمک ۶۸ درصدی مردمی و خیّران استان، ستاد دیه کشور، ستاد دیه استان، رضایت اخذ شاکی و تسهیلات بانک‌ها از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان اظهار کرد: در نوع جرم محکومان مهریه ونفقه با ۱۸۰ نفر بالاترین جرائم زندانیان، جرائم غیر عمد هستند و بعد از آن محکومان مالی با ۱۵۳ نفر ویک نفر محکوم دیه در حوادث رانندگی و شبه تصادفات هستند.

موسوی قوام بیان داشت: بیشترین آمار موجودی زندانیان غیر عمد در زندان کرمان با ۱۷۷ نفر و کمترین در زندان شهربابک با ۵ نفر زندانی هستند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۳۴۴ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان به سر می‌برند، گفت: برای آزادی این تعداد زندانی اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیاردتومان نیاز است تا به آغوش گرم خانواده باز گردند.

به گفته مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان ورودی زندانیان جرائم غیر عمد را در سطح زندان‌های استان بسیار بالاست که آمار‌ها نگران کننده است و باید فرهنگسازی در سطح کشور و نیازمند یک بسیج در آحاد جامعه شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط جنگی امسال جشن گلریزان در استان برگزار نشده است و تمام کمک‌ها به صورت موردی بوده است، گفت:طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته امسال اگر جنگی صورت نگیرد در ۲۳ شهرستان استان جشن‌های گلریزان برگزار می‌شود.



موسوی قوام بیان داشت:با توجه به شرایط موجودی زندانیان جرائم غیر عمد حاضر در زندان‌ها از خیرین تقاضا داریم با زهم به کمک ستاد دیه بشتابند تا این افراد به آغوش گرم خانواده بازگردند.



وی گفت:با توجه به حضور علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور، در استان کرمان، طی ارزیابی‌ها در کشور، ستاد دیه استان کرمان جز استان‌های برتر کشور است.