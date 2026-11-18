باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک فروند نفتکش در تنگه هرمز، در فاصله ۱۳ مایل دریایی شمال شهر خصب عمان، هدف پرتابه قرار گرفته است.

این سازمان افزود که در پی این حادثه، آتش‌سوزی در نفتکش رخ داده و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن یکی از خدمه مفقودشده آن ادامه دارد.

شایان ذکر است که تنگه هرمز و آب‌های اطراف عمان طی روزهای گذشته شاهد چندین حادثه مشابه علیه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بوده است.

بر اساس گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در ۷ نوامبر (۱۶ آبان) یک نفتکش در فاصله ۸ مایل دریایی شمال‌غربی خصب عمان دچار آتش‌سوزی شد و خدمه آن ناچار به تخلیه کشتی شدند.

همچنین در ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان)، دو نفتکش در آب‌های نزدیک عمان هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. یک روز بعد نیز یک نفتکش در فاصله ۱۴ مایل دریایی شمال‌غربی راس‌الخیمه امارات هدف حمله قرار گرفت که به آتش‌سوزی در موتورخانه و تخلیه خدمه آن منجر شد.

این حوادث در حالی رخ داده‌اند که حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی از منطقه را تشدید کرده است.

منبع: النشره