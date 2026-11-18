باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جهرمی، مدیرعامل بورس کالا، در پاسخ به سوالات باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات راه‌اندازی صندوق هرمز اظهار کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، یکی از مشکلات موجود در حوزه تولید، موضوع ضمانت‌ها، صدور ضمانت‌نامه و بروکراسی‌های اداری در این زمینه بود که برای رفع این مشکل، امکان فعالیت بخش خصوصی و نهاد‌های غیردولتی در این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در گام نخست، به‌عنوان سرمایه‌گذار در سازمان بورس اقدام به اخذ مجوز کردیم که این مجوز صادر شده است. در مرحله بعد، درخواست خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کنیم تا پس از بررسی مجوز و سایر موارد مورد نظر این وزارتخانه، در صورت اعلام موافقت اصولی، مراحل پذیره‌نویسی آغاز شود.

جهرمی با اشاره به هدف اصلی تشکیل صندوق هرمز گفت: هدف اصلی این صندوق آن است که بتوانیم ضمانت‌نامه‌های مختلفی را با پشتوانه تمامی دارایی‌های قابل توثیق صادر کنیم. این دارایی‌ها شامل انواع گواهی سپرده، سهام، دارایی‌های بازار سرمایه، سیم‌کارت، خودرو و هر دارایی دیگری است که قابلیت توثیق داشته باشد. این دارایی‌ها در پلتفرم صندوق به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شوند و بر اساس آنها ضمانت‌نامه صادر خواهد شد.

مدیرعامل بورس کالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پاسخ به دیگر سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اوراق سلف سکهس منتشرشده از سوی بانک مرکزی و سررسید آنها بیان کرد: اوراقی که بانک مرکزی منتشر کرده، در حال حاضر به سررسید نزدیک می‌شود و این موضوع که بانک مرکزی مجدداً اقدام به انتشار اوراق جدید کند، به تصمیم این بانک بستگی دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی متناسب با سیاست‌هایی که در نظر دارد و با توجه به شرایط بازار، می‌تواند از این ابزار‌ها استفاده کند و تصمیم‌گیری درباره زمان و میزان انتشار اوراق جدید در اختیار این بانک است.

جهرمی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای تحویل اوراق در سررسید گفت: در حال حاضر هماهنگی خوبی با بانک مرکزی برای تحویل اوراق سکه صورت گرفته است و برای افرادی که قصد دریافت اوراق را دارند، حتی به‌صورت گواهی سپرده، هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

وی در پایان تأکید کرد: اوراق در موعد مقرر سررسید خواهند شد و پس از آن، تصمیم‌گیری درباره انتشار اوراق جدید بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.