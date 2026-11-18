باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ امیر وهاب زاده، فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد شهروندان درباره فعالیت یک کانال تلگرامی و انتشار مطالب توهین‌آمیز، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی و فنی و رصد فعالیت‌های مجازی، گرداننده این کانال را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

به گفته فرمانده انتظامی بندر انزلی، متهم ۲۰ ساله پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ وهاب‌زاده تأکید کرد: پلیس با هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت و آبروی شهروندان و برهم خوردن امنیت روانی جامعه شود، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان