باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست هم‌اندیشی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت ادارات استان فارس در آستانه هفته بسیج و به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس برگزار شد و بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی، تبیین واقع‌بینانه شرایط کشور و ارتقای کیفیت برنامه‌های این هفته تأکید شد.

در این نشست که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و جمعی از فرماندهان و مسئولان برگزار شد، علیرضا انصاری با گرامیداشت پیشاپیش هفته بسیج، جایگاه این نهاد مردمی را ریشه‌دار در ارزش‌های صدر اسلام دانست و اظهار کرد: عمر بسیج به بلندای عمر اسلام است و اگر به همراهی مردم با پیامبر اکرم (ص) در مقاطع دشوار نگاه کنیم، تجلی واقعی ایمان، تعهد و تفکر بسیجی را به وضوح می‌بینیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با اشاره به چالش‌ها و فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تقابل اخیر با نظام سلطه و رژیم صهیونیستی افزود: هر نظام و کشوری در مواجهه با چنین رخداد‌هایی با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌شد، اما ایران اسلامی به پشتوانه حضور و استقامت مردم، استوار و پایدار مانده است؛ کما اینکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب، مردم عصر حاضر حتی از مردم صدر اسلام نیز برترند که با وجود همه مشکلات و فشار‌های اقتصادی، در دفاع از تمامیت ارضی و نظام خود مردانه ایستاده‌اند.

انصاری خطاب به فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات تأکید کرد: در شرایط کنونی که محدودیت‌های اقتصادی ضرورت همدلی و کمک متقابل را دوچندان کرده است، فرماندهان بسیج در ادارات باید به‌عنوان «سفیران آگاهی و همدلی» نقش‌آفرینی کنند و با تبیین واقع‌بینانه شرایط کشور، امید، انسجام و مشارکت عمومی را بیش از پیش تقویت کنند.

او همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، پرهیز از تکرار برنامه‌های کلیشه‌ای و ارتقای کیفیت و اثربخشی ویژه‌برنامه‌های هفته بسیج تأکید کرد.

نقش‌آفرینی بسیج در ارتقای تاب‌آوری و مدیریت مصرف آب

سیاوش بدری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، ضمن پاسداشت هفته بسیج، به تشریح ظرفیت‌های این نهاد مردمی در پیشبرد اهداف سازمانی پرداخت و گفت: پایگاه مقاومت بسیج آب منطقه‌ای همواره در حوزه‌های فرهنگی، نشر فرهنگ مقاومت و تحقق ماموریت‌های کلیدی این شرکت، به‌ویژه در زمینه صیانت و تأمین پایدار آب شرب، بازوی توانمندی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت بسیج در راستای افزایش تاب‌آوری جامعه و ترویج الگوی مصرف بهینه آب افزود: مطالعه، تدوین و تصویب «طرح جامع آب استان فارس» به عنوان یک دستاورد راهبردی و ویژه، گامی مهم در جهت مدیریت منابع آبی استان محسوب می‌شود که با همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی با جدیت دنبال می‌شود.