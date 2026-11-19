باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - با شروع جنگ چهل روزه زمزمه‌های حمله اتمی به ایران از رسانه‌های معاند فارسی‌زبان شنیده شد و در یک روز مانده به پایان این جنگ مطلبی از غنچه حبیبی‌آزاد خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی درباره درخواست حمله اتمی به ایران با انتشار مطلبی از یک شخص ناشناس منتشر شد که نوشته بود برق ما را بزنید و ما را بمباران اتمی کنید و با خاک یکسان کنید.

این خبرنگار ضدایرانی پس از اعتراضات صورت گرفته به وی بابت این جنگ‌طلبی هسته‌ای که انتشار آن به معنای تایید محتوای آن است اقدام به اصلاح آن مطلب کرد و حمله اتمی را از آن پاک کرد که این امر نشان می‌دهد این متن از ابتدا توسط خودش برای افکارسنجی درخصوص حمله اتمی به ایران نوشته شده بود تا نتیجه آن را به کارفرمایانش در موساد و سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس ارسال کند که پس از اعتراضات گسترده به آن که حتی خارجی‌ها هم اعتراض کرده بودند مجبور به اصلاح آن شد.

در کنار بی‌بی‌سی فارسی شبکه‌ اینترنشنال که به‌صورت رسمی بلندگوی موساد است تا کنون چندبار اقدام به پخش برنامه‌هایی درخصوص ابعاد حمله اتمی به ایران را پخش کرده است که نشان می‌دهد این رسانه‌ها قصد آماده‌سازی اذهان عمومی برای توجیه یک حمله با سلاح‌های کشتارجمعی به ایران را دارند.

حمله به زیرساخت‌های ایران در جنگ چهل روزه یکی از استراتژی‌های دشمن برای شکست ایران بود، اما حمله به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پل‌ها و جاده‌ها نتوانست دشمن را به مقصودش برساند لذا پروژه حمله اتمی به ایران را در رسانه‌های تحت فرمانشان کلید زدند و همچنان استفاده از سلاح اتمی علیه ایران را در رسانه‌هایشان مطرح می‌کنند.

آمریکا از زمان توافق برجام تا به امروز تلاش داشته که ایران را به پای میز مذاکره بر سر توان موشکی بیاورد که تا کنون موفق به این کار نشده است البته فقط آمریکا این قصد را ندارد بلکه متحدان اروپایی آمریکا هم چنین خواسته‌ای را دارند.

توان موشکی ایران که نقش به‌سزایی در عقب راندن آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو جنگ ۱۲ روزه و چهل روزه داشت هدف مهمی برای دشمن است لذا تمام تلاش خود را برای تضعیف توان موشکی ایران استفاده می‌کند البته هدف اصلی دشمن ویرانی و تجزیه ایران است به همین دلیل از هیچ اقدامی علیه ایران مثل زدن مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی دریغ نمی‌کند و به تازگی حرف از حمله به سدها به بهانه اینکه در تولید موشک در ایران نقش دارند را مطرح کرده است.

صنم ماحوزی خبرنگار نیویورک تایمز به همراه دوستش اریکا سالمن گزارشی با عنوان «جنگ ممکن است پاسخگوی معمای دیرینه سدهای ایران باشد که بدون دلیل مشخصی ساخته شده‌اند» را در ۲۵ آبان منتشر کرد که نشان‌دهنده نقشه جدید آمریکا و اسرائیل برای جنگ احتمالی مجدد با ایران است.

سناریوی حمله به سدها دقیقا در راستای همان نقشه حمله اتمی به ایران نوشته شده است. به این صورت که در ابتدا آن را در رسانه‌ها مطرح کنند و بازخورد آن را در بین افکار عمومی و مقامات سیاسی ایران ببینند و براساس آن نقشه‌های خود را اجرایی کنند.

نکته جالب‌تر این است که در همان روزی که نیویورک تایمز این مطلب را علیه ایران منتشر کرد شبکه خبری CNN هم گزارشی منتشر کرد مبنی براینکه هفت مقام آمریکایی آگاه از اطلاعات محرمانه، گزارش دادند که ارزیابی‌های جدید اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که ایران در حال تدوین طرح‌هایی برای هدف قرار دادن مقام‌های ارشد دولت ترامپ در واشینگتن، با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی است.

همزمانی انتشار این دو خبر آن هم از رسانه‌های منتسب به حزب دموکرات که اعضای آن با وعده پایان جنگ توانستند در انتخابات میان‌‌دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا جمهوری‌خواهان حامی ترامپ را شکست دهند، نشان می‌دهد که دموکرات‌ها که نمادشان در آمریکا یک الاغ است علاقه‌ای به پایان جنگ با ایران ندارند و اساسا تفاوتی با جمهوری‌خواهان در برخورد با ایران ندارند وگرنه رسانه‌های تحت اختیارشان را از انتشار چنین مطالبی که فقط باعث تنش بیشتر می‌‎شود، منع می‌کردند، اما با انتشار این خبرها فقط به‌دنبال گرم کردن تنور جنگ با ایران هستند.

انتشار خبر حمله به سدهای ایران با واکنش منفی شدیدی مواجه شده است به همین دلیل هم صنم ماحوزی نگارنده این مطلب و هم سخنگوی نیویورک تایمز به این انتقادات واکنش نشان دادند، اما نوع واکنش آنها نشان از ادامه فرافکنی علیه ایران است چون فقط خواسته‌اند مخاطبان، این گزارش را منصفانه نقد کنند.

منصفانه نقد کردن حمله به سدها یعنی نادیده گرفتن مردم ایران که زندگی‌شان به آب‌های پشت‌ این سدها وابسته است. اگر فقط به یک سد از ۵۳۳ سدی که در گزارش نیویورک تایمز به آن اشاره شده است، حمله شود مسلما زندگی مردم ایران با اختلال مواجه می‌شود، اما روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز که به درخواست اربابان جنگ‌طلبشان این گزارش را نوشته‌اند کاری به مشکلاتی که برای مردم ایران با حمله به سدها ایجاد می‌شود، ندارند و فقط در پی اثبات ادعای مضحکشان درخصوص ارتباط توان موشکی ایران با سدها هستند.

سه سناریوی حمله اتمی، حمله به سدها و حمله ایران به آمریکا با بمب کثیف در ابتدای امر فقط برای جنگ روانی بیان می‌شود، اما این جنگ روانی ممکن است به جنگی تمام‌عیار تبدیل شود و پای سلاح‌های ممنوعه کشتارجمعی را به این جنگ باز کند.

ایران کشوری است که قربانی سلاح‌های کشتارجمعی است. در دوران دفاع مقدس ارتش بعث عراق به فرماندهی صدام به سردشت، پیرانشهر، حاج عمران، بانه، سومار، جزایر مجنون، دارخونین، هویزه، اشنویه و شلمچه با بمب‌های شیمیایی حمله کرد و حالا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مرتبا در رسانه‌هایشان تهدید حمله اتمی را بالای سر ایران نگه داشته‌اند که نشان می‌دهد هیچ قید و بندی در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی ندارند و در کنار آن حمله به زیرساخت‌ها ازجمله سدها را مطرح می‌کنند.

نکته امیدوارکننده این است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ تا به الان پاسخی هم‌وزن به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی داده است و این امر نشان می‌دهد قدرت ایران برای پاسخگویی بسیار بالاست لذا اگر حمله اتمی و یا حمله‌ای به سدها شود نیروهای مسلح کشورمان پاسخی در تراز همان حملات را به دشمنان خواهند داد.