باشگاه خبرنگاران جوان - بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن با انتشار بیانیه‌ای ادعا‌های مطرح شده را در برخی رسانه‌ها در نسبت دادن یک طرح ادعایی تروریستی به عوامل مرتبط ایران را «کاملا بی‌اساس و مردود» توصیف کرد.

در این بیانیه آمده‌است: این اتهام زنی‌های بی پایه بخشی از کارزار ناتمام شده رژیم اسراییل و بازوان تبلیغی- جنگ روانی آن برای بدنام سازی ایران و در استمرار عملیات‌های قبلی پرچم دروغین است که هیچگونه ارزش و اعتباری ندارد. بدیهی است هوشیاری همگان در برابر اینگونه دسیسه‌های فریبکارانه ضروری است.