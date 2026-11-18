باشگاه خبرنگاران جوان- یحیی گل محمدی سرمربی تیم امید به همراه دستیارانش مصطفی صداقت و محمد عسگری در کادرفنی تیم امید کشورمان و محمدرحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، امروز (چهارشنبه) در سازمان لیگ فوتبال با حیدر بهاروند؛ نایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ، امیرحسین روشنک مسئول لیگ برتر و مهرداد شفیعی‌راد مسئول جام حذفی نشستی برگزار کرد.

در این نشست ضمن مرور تقویم باشگاهی و ملی و مسابقات بین المللی در خصوص راهکارهای مثبت و موثر برای همکاری باشگاه‌ها با تیم امید در خصوص در اختیار قراردادن بازیکنان بحث و گفت و گو شد.

در این جلسه یحیی گل محمدی از مسئولان سازمان لیگ خواست در زمان‌های مورد نظر و هنگام برگزاری مسابقات تیم امید بازیکنان دعوت شده به طور کامل در اختیار تیم امید باشند.

همچنین مسئولان سازمان لیگ با توجه به صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اولویت بودن تیم امید کشورمان و همچنین تقویم فشرده مسابقات باشگاهی و محدودیت زمانی قول همکاری مطلوب با تیم امید کشورمان را دادند.