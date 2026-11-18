باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش اردن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی از نوع «بلک‌هاوک» در جریان یک رزمایش نظامی، پنج نظامی زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

در این بیانیه به نقل از یک منبع نظامی مسئول در فرماندهی کل نیرو‌های مسلح اردن آمده است که این حادثه به زخمی شدن پنج نفر از نیرو‌های مسلح منجر شد و همه آنها برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

این منبع افزود که جراحات وارده شامل یک مورد شدید و چهار مورد خفیف بوده است. در این بیانیه به محل وقوع حادثه اشاره‌ای نشده است.

آخرین حادثه سقوط یک هواپیمای نظامی در اردن به فوریه ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که یک فروند هواپیمای آموزشی نیروی هوایی سلطنتی اردن از نوع «GROP» در شمال این کشور سقوط کرد و به کشته شدن دو خلبان انجامید.

منبع: المیادین