باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۷ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
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|قیمت به تومان
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار
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۲،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LX TU5P-V4 مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک LXTU5P-V4 مدل ۱۴۰۵ - بازار
|۴،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار
|۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار
|۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید GX۱۵۱، ۱۴۰۵ - بازار
|۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار
|۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار
|۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۷،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۳،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۱،۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰