\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u06f6\u06f6 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u0645\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0647\u0627\u0646\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0647\u0627\u062f\u060c \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0648\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f\u061b \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0634\u062f\u06cc\u062f \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u0627\u062a \u0648 \u0634\u06a9\u0627\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n