باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از انتشار گازپیک‌نیک و انفجار و تخریب یک خانه در این شهر خبر داد.

به گفته او، این حادثه که با تخریب دیوار منزل مسکونی همراه بود، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد. ۳ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و نجات به همراه ۱۰ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در بلوار شیون فومنی، کوچه آسایش ۱۹ اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت افزود: انتشار گاز از پیک‌نیک و روشن کردن فندک، موجب انفجار خفیف و آتش سوزی جزیی، تخریب دیوار منزل و جراحت و سوختگی شدید صاحبخانه شد.

مومنی تصریح کرد: شعله وری جزیی توسط همسایگان به وسیله یک دستگاه خاموش کننده مهار شده بود و آتش نشانان پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام کردند و فرد مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

بر اساس آخرین پیگیری‌های صورت‌گرفته از بیمارستان، مصدوم این حادثه با ۵۵ درصد سوختگی تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارد.

منبع: روابط عمومی آتش‌نشانی رشت