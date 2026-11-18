باشگاه خبرنگاران جوان - نرخ شیر خام در جلسه امروز (۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵) کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شد.

گفته می شود بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، قیمت هر کیلوگرم شیر خام کیفی استاندارد درب دامداری مبلغ ۶۸ هزار تومان و نرخ چربی هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش نسبت به ۳.۲ درصد چربی ۸۵۰ تومان مورد توافق قرار گرفته است.

همچنین مقرر شد نرخ مورد توافق یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، برای دامداری‌ها و شرکت‌های لبنی لازم‌الاجرا شود.

به این ترتیب، پس از چند هفته بحث و بررسی درباره اصلاح قیمت شیر خام و طرح پیشنهادهای مختلف از سوی تشکل‌های دامداری، صنایع لبنی و کارشناسان حوزه کشاورزی، سرانجام نرخ هر کیلوگرم شیر کیفی استاندارد مبلغ ۶۸ هزار تومان به‌عنوان قیمت جدید شیر خام درب دامداری تعیین شد.

هزینه حمل بر اساس بارنامه های صادر شده طبق تعرفه وزارت راه و ترابری به عهده کارخانجات لبنی خواهد بود.